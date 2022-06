Habló la futbolista del PSG agredida brutalmente por dos encapuchados: “Fue un ataque de una violencia increíble”

Kheira Hamraoui sigue jugando en el PSG

En noviembre pasado el nombre de Kheira Hamraoui fue portada de los principales diarios deportivos del mundo luego del ataque que sufrió por parte de dos extraños que aún no han sido identificados. Mientras la investigación avanza, la jugadora del París Saint-Germain (PSG) brindó esta semana una larga entrevista al sitio francés L’Equipe en la que compartió sus recuerdos de aquel violento episodio y habló sobre cómo se recuperó para volver al fútbol profesional.

La mediocampista de 32 años viajaba con varias compañeras de su equipo esa noche cuando regresaban a casa después de una cena. Al descender del auto, dos hombres que estaban allí escondidos la arrojaron al suelo y la golpearon brutalmente en las piernas con una barra de hierro. La Policía indicó rápidamente que esto había sido ordenado por alguien, motivo por el cual diversas líneas de investigación se abrieron.

“Experimenté un ataque de una violencia increíble. Dos desconocidos encapuchados me sacaron del auto en el que viajaba para golpearme en las piernas con barras de hierro. Esa noche, realmente pensé que me iba a quedar allí... Estaba gritando de dolor. Traté de protegerme lo más que pude. Esa escena, para mí, duró cinco minutos. Era insoportable. Guardo un recuerdo muy doloroso, muy pesado”, declaró.

Al ser consultada sobre por qué cree que ocurrió esto, se mostró completamente desconcertada: “Llevaba una vida tranquila como deportista profesional antes de este atentado, compartida entre mi familia, mis amigos y el fútbol. Hoy siento principalmente injusticia, ira pero también tristeza. Nunca debí haber vivido una situación así. Muchas preguntas me atormentan: ¿por qué a mí? ¿Por qué tanta violencia contra mí?. Necesito que la verdad salga a la luz para calmarme”.

Kheira Hamraoui supo brillar en el Barcelona entre 2018 y 2021 (Reuters)

Para dar con el culpable, los investigadores decidieron inmiscuirse en su vida privada para intentar encontrar personas que pudieran intentar dañarla. Fue así que en un principio se apuntó contra una de sus compañeras del PSG, Aminata Diallo, y luego incluso al ex futbolista del Barcelona Eric Abidal, con quien habría tenido un amorío. “Estaba completamente demacrada, perdida, confundida y abrumada por los acontecimientos. Me tomó varios días volver a la superficie, pero fue el doble de problemas para mí. Recién salido de un episodio traumático, sentí que el peso de la máquina mediática se activaba, estaba atrapado en una tormenta, sin parar, nunca se detuvo”.

Hamraoui dijo haber sido sido objeto de una campaña de denigración y de desestabilización en las redes, aunque aseguró que no se lo lleva a lo personal ya que “las redes sociales no son la vida real”. También afirmó haberse sentido apoyada en todo momento por el club y “por la mayoría” de sus compañeras del PSG, que quedaron “en shock” tras los acontecimientos.

La mediocampista francesa que espera en algún momento volver a recibir el llamado de la selección no quiso referirse a ninguna de las hipótesis que la Policía ha manejado desde que ocurrió el ataque, aunque asegura que muchos fueron “una cortina de humo” mediática que solo buscaba manchar su imagen. “Fui escuchada por los investigadores, conté lo que viví. Que cada uno se quede en su sitio. No soy ni juez, ni investigador, ni fiscal. Confío en que los tribunales arrojen luz sobre este caso. Se han explorado muchas vías. Este es el papel de los investigadores”.

Con respecto a las versiones que indicaban que Abidal había mantenido una relación con ella a espaldas de su esposa, sostuvo: “Esto sirvió para alimentar, una vez más, la polémica mediática sobre mí. Encontré esto angustioso, y lo condeno nuevamente. Pedí un poco de decencia, que respetaran mi intimidad y mi vida privada. El tema de Éric Abidal no es uno y no tiene nada que ver con la agresión de la que fui víctima. Siento que fue una cortina de humo diseñada para mantenernos alejados de la manifestación de la verdad”.

Por el momento no ham habido novedades con respecto a la causa que todavía no tiene detenidos. Además, los señalamientos a la ex esposa de Abidal y a la jugadora Aminata Diallo parecen haber quedado descartados. Pese a todo, Hamraoui confía en que la Justicia resolverá el caso: “Estoy tranquila y paciente. La verdad eventualmente saldrá a la luz”.

