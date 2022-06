Juventus sigue de cerca a Leandro Paredes: las tres condiciones para facilitar su fichaje

PSG busca desprenderse de Leandro Paredes y Juventus intentará contratarlo (Photo by John Berry/Getty Images)

La Juventus, tras terminar la temporada sin ningún título luego de varios años (perdió la final de la Copa Italia contra Inter, fue eliminado en octavos de final de la Champions League ante Villarreal y terminó a 16 puntos del Milan, ganador de la Serie A), busca realizar una importante renovación en su plantel.

A la espera de la vuelta de Paul Pogba tras quedar con el pase en su poder luego de vestir la camiseta del Manchester United y de la decisión que tome Ángel Di María (en Italia creen que especula con un interés del Barcelona) luego de despedirse del PSG, la dirigencia de la Vecchia Signora puso sus ojos sobre otro integrante de la selección argentina: Leandro Paredes.

Según indica Corriere dello Sport, el hombre surgido de la cantera de Boca Juniors y con paso por la Serie A (Chievo Verona, Roma y Empoli) es una de las prioridades para mejorar la zona media del campo de Massimiliano Allegri; aunque para darse su desembarco se deben dar tres condiciones.

La primera es cambiar el parecer del mediocampista, quien hace pocos días declaró públicamente que su intención es la de quedarse a pelear por un lugar dentro de la constelación de estrellas del Paris Saint Germain, pese a que la dirigencia lo habría colocado dentro de una lista de transferibles, en la que también sobresale su compatriota Mauro Icardi.

Otro punto a tener en cuenta es su salario. El rotativo italiano sostiene que el argentino percibe unos 7 millones de euros por temporada, el valor máximo que actualmente le ofrece el conjunto de Turín a sus principales figuras. La idea de la Juve es que firme por un monto menor para no comprometer su masa salarial ni generar resquemores dentro del plantel.

La otra cuestión que debe suceder es desprenderse del brasileño Arthur, quien nunca logró asentarse dentro del equipo y no es prioridad para el entrenador. El ex Barcelona tendría sondeos de clubes como Arsenal de Inglaterra y Mónaco. Los Italianos no pondrían ningún tipo de trabas para conseguir su salida.

En lo que respecta al rubro salidas, Juventus ya se desprendió de jugadores como Douglas Costa (libre a Los Angeles Galaxy), Giorgio Chiellini (libre a Los Angeles FC), Paulo Dybala (estaría cerca de firmar con Inter), Federico Bernardeschi y Álvaro Morata.

