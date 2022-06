Por qué Byron Castillo, nuevo refuerzo de León, podría demandar a la Federación Chilena de Futbol

La FIFA anunció el viernes en un comunicado que ha decidido "cerrar el procedimiento disciplinario" que había emprendido contra Ecuador por el caso de una posible alineación indebida de Byron Castillo, sin indicar ninguna sanción.

Byron Castillo, nuevo jugador de los Esmeraldas de León, se encontró en el ojo del huracán tras un polémico caso en la Conmebol. Y es que después de haber definido los cuatro boletos y medio para el Mundial de Qatar 2022, la selección chilena apeló la clasificación de Ecuador por una supuesta alineación indebida protagonizada por el mediocampista. No obstante, la FIFA desestimó la denuncia y el futbolista podría demandar a la Federación Chilena.

Durante una entrevista en el programa ecuatoriano La Clave, el abogado especialista en temas deportivos, Andrés Holguín, aseguró haber mantenido contacto con el representante de Byron Castillo. En ese sentido, aunque no ha definido cuál será la petición del futbolista, comunicó su intención de demandar al organismo de futbol de Chile por los comentarios que ocasionaron daños en su salud mental.

“Yo he hablado con el empresario de Byron y hemos acordado que vamos a demandar a la Federación Chilena. Vamos a actuar en contra de la Federación Chilena porque al menos a Byron sí se le dijo de todo (...) tenemos que analizar hasta dónde queremos llegar, si es un resarcimiento económico o una sanción disciplinaria (...) los comentarios dañinos son en contra del jugador, yo todavía no he escuchado comentarios dañinos contra la federación”, declaró Holguín.

Información en desarrollo*