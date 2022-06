“Pumas representa a la Máxima Casa de Estudios, Chivas a México”: Alan Mozo

Alan Mozo, refuerzo de Chivas para el Apertura 2022. Foto: @Chivas

La llegada de Alan Mozo a Guadalajara se ha convertido en el movimiento más importante en lo que va el mercado de transferencias de cara al Apertura 2022 de la Liga MX. Su origen y paso por los Pumas de la Universidad no ha pasado desapercibido ante la relevancia que tiene jugar para dos de los equipos llamado “Grandes” del fútbol mexicano.

Y es que el lateral de 25 años de edad tiene una identidad marcada debido a su formación en la cantera auriazul que, sin duda, será una parte que lo acompañe por el resto de su carrera profesional. No obstante, con su llegada al conjunto rojiblanco, Mozo ha reconocido la importancia de Chivas a nivel nacional e internacional en comparación con su antiguo equipo.

“Cada uno es grande a su manera. Pumas representa a la Máxima Casa de Estudios, eso es algo impresionante, algo de lo que nos debemos de sentir orgullosos, porque es una universidad conocida mundialmente. Chivas representa a México, juega con puros mexicanos, tiene una gran historia y un impacto impresionante a nivel internacional. Ahora mi mente, mi corazón y piernas están acá. Me siento listo”, dijo el futbolista.

Foto: Getty Images

Con la escuadra felina, Alan disputó un total de 161 juegos oficiales disputados, entre Liga MX, Copa MX, Leagues Cup y Liga de Campeones de Concacaf. De acuerdo con reportes extraoficiales, el movimiento implicó una transferencia de cinco millones de dólares por la compra definitiva del defensor. Además, entre las condiciones para que se concretara el fichaje, estaba la llegada de César Huerta de Guadalajara a la capital de país.

Su llegada a Chivas fue anunciada de manera oficial el 31 de mayo, día en el que también fue confirmada la permanencia de Ricardo Cadena como el entrenador del primer equipo tras haber tomado el mando a mitad del Clausura 2022 bajo el estatus de director técnico interino

“Estoy muy feliz por la confianza que me han tenido, siento que encajo perfectamente. Yo creo que un carrilero debe de tener profundidad. De a poco me voy adaptando. Estoy seguro de que voy a marcar diferencia. Yo no vengo a robarle el lugar a nadie, vengo a demostrar. Me gustaría decir que ya lo tengo dominado (equilibrio), pero pues yo creo que nunca va a ser suficiente para seguir aprendiendo cosas”, comentó Mozo sobre su adaptación a su nueva escuadra.

Alan Mozo, nuevo jugador de Guadalajara. @Chivas

En su trayectoria, el ahora exPumas también ha formado parte de la Selección Mexicana tanto en categoría menores con el la absoluta. Con la sub 23, consiguió el tercer lugar en el torneo Maurice Revello en su edición de 2019 y fue campeón del preolímpico de la Concacaf en ese mismo año.

Con el Tri mayor, ha podido ser parte de la convocatoria en apenas dos ocasiones y actualmente no es considerado por el equipo técnico de Gerardo Martino, entrenador nacional, para el proceso que mantiene de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Pero en palabras de Mozo, la llegada a Chivas es una ventana de oportunidad.

“La presión siempre está, no sólo por venir como refuerzo, sabemos lo que significa estar en este equipo. Todos los que trabajan aquí tienen presión y lo tomamos con seriedad. Eso es algo con lo que se vive. Creo que mientras más presión tengas, más vas avanzando”, concluyó el lateral. El debut en liga del equipo está programado para el dos de julio, fecha en la que podría debutar de forma oficial.

