Oficial: Alan Mozo es nuevo jugador de las Chivas de Guadalajara

Alan Mozo, nuevo jugador de Guadalajara. @Chivas

Las Chivas de Guadalajara hicieron oficial el fichaje del defensor Alan Mozo proveniente de los Pumas de la Universidad Nacional. El mercado de fichajes de cara al próximo torneo Apertura 2022 comienza a tener importante actividad con altas y bajas, el traspaso del canterano auriazul es hasta el momento el movimiento más relevante en la liga.

“Guadalajara anuncia que Alan Mozo se integra a sus filas a partir de hoy, con lo cual reforzará la banda derecha e intentará abonar al esfuerzo colectivo para que Chivas vuelva a los puestos más altos de la Liga MX.”, se lee en el comunicado oficial del club.

El defensor surgido de la cantera universitaria hizo previamente pública su salida de Pumas con un emotivo mensaje en el que agradeció a la institución por las oportunidades que le brindó, así como a los trabajadores y todo el personal que hizo funcionar al club durante su estancia. Mozo debutó en la máxima categoría del balompié mexicano en septiembre de 2017, justamente en un encuentro contra su ahora nuevo equipo.

(Foto: Instagram/@alan_mozo)

“Por dónde empezar? Podría ser cuando a los 9 años en una carta plasme algunos de mis sueños y sin duda tú no podías faltar, o tal vez cuando por fin logré quedarme en tus fuerzas básicas (después de 3 intentos jaja) y corrí a contárselo a mis papas que nunca permitieron que renunciara a ti. Hoy me toca despedirme de mi casa, donde me formé como jugador pero sobretodo como persona, donde he vivido todos los sentimientos, desde las más grandes alegrías hasta las más dolorosas tristezas.

“Ustedes me vieron crecer, equivocarme y volver a superarme y hoy me toca despedirme de ustedes. Se despide el Niño que escribió esa carta 16 años después, sabiendo que este ciclo llegó a su fin y con la seguridad de que estoy preparado para afrontar los nuevos retos que esta profesión tiene para mí. El agradecimiento es la memoria del corazón y quiero que sepas que tú siempre estarás en el mío. Gracias Pumas y Hasta Siempre”, escribió el futbolista en sus redes sociales.

Con la escuadra felina, Alan disputó un total de 161 juegos oficiales disputados, entre Liga MX, Copa MX, Leagues Cup y Liga de Campeones de Concacaf. De acuerdo con reportes extraoficiales, el movimiento implicó una transferencia de cinco millones de dólares por la compra definitiva del defensor. Además, entre las condiciones para que se concretara el fichaje, estaba la llegada de César Huerta de Guadalajara a la capital de país.

Alan Mozo, futbolista de Pumas y seleccionado nacional (Foto: Instagram/@alan_mozo)

Respecto a su trayectoria, Mozo también ha formado parte de la Selección Mexicana tanto en categoría menores con el la absoluta. Con la sub 23, consiguió el tercer lugar en el torneo Maurice Revello en su edición de 2019 y fue campeón del preolímpico de la Concacaf en ese mismo año. Actualmente no es considerado por el equipo técnico de Gerardo Martino, entrenador nacional, para el proceso que mantiene el Tri de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Al desempeñarse como lateral o carrilero por derecha, Mozo encaja perfectamente en una formación con línea de 5, ya que una de sus principales virtudes es su incorporación con y sin balón al último tercio de la cancha, lo que le permitirá al Chiverío obtener un elemento muy profundo en esa banda. Además, cuenta con un buen regate en corto y es un buen centrador, lo que ayudará a acercar a los atacantes rojiblancos al remate”, finalizó el informe rojiblanco.

