Crisis en el Canelo Team: Eddy Reynoso perdió un boxeador más de su equipo

El inicio del 2022 no ha sido el mejor para Eddy Reynoso pues hasta la pelea de Saúl Canelo Álvarez contra Dmitry Bivol, Eddy acumuló un total de tres derrotas; por si no fuera poco, uno de los boxeadores que entrena con él abandonó el famoso equipo del Canelo Team para darle paso a un nuevo entrenador.

Se trata de Frank Sánchez, el boxeador cubano abandonó el gimnasio de San Diego, California, lugar donde entrenaba junto a Canelo bajo las indicaciones de Eddy Reynoso. Ahora será pupilo de Joe Goossen, entrenador miembro de la fama quien anteriormente ya había recibido a Ryan García, ex miembro del Canelo Team.

Fue el propio boxeador quien confirmó su separación de Edison Omar el pasado de 30 de mayo en entrevista con el periodista Willie Suárez, más tarde detalló los motivos que lo orillaron a salir.

Aunque dejó en claro que terminó en buenos términos su relación con Eddy, explicó que se enfocará en su carrera a partir de ahora, por ello prefirió buscar un entrenador que le dedicara tiempo, pero no cerró las puertas de volver algún día con el Canelo Álvarez

“Con Eddy Reynoso mantengo las mejores relaciones y no descarto que pueda volver a trabajar con él en el futuro”

Por otra parte, el campeón de los pesos pesados de la NABO (Organización de Boxeo de América del Norte) explicó en entrevista con El Nuevo Herald qué lo convenció de unirse a la esquina del entrenador norteamericano, ya que, aunque no lo dijo explícitamente, sí abogó por buscar un entrenador que le brinde tiempo y disposición para prepararlo.

“Decidí venir a trabajar con Joe porque me gusta su método de entrenamiento y por lo bien que sabe trabajar con los pesos pesados”, compartió.

¿Qué está pasando dentro del Canelo Team?

Fue a principios del febrero de 2022 cuando Ryan García se separó del Canelo Team y reveló los conflictos internos que experimentó. Acusó a Eddy Reynoso de no tener disposición para entrenarlo: “La razón por la que cambié fue porque Eddy realmente no tenía tiempo para entrenarme y ya no estaba funcionando”, explicó para ESPN.

Desde entonces diversos rumores azotaron al gimnasio de San Diego pues incluso se afirmó que Andy Ruiz Jr. también habría dejado el equipo. Y es que no solo las salidas han afectado a Eddy Reynoso, las derrotas también han sido una constante.

Hasta el mes junio, Eddy experimentó tres pérdidas: la primera fue la de Julio César Rey Martínez ante Román Chocolatito González, después la de Óscar Valdez, quien perdió su título del CMB y por último la del Canelo Álvarez, quien no pudo consagrarse como campeón de los semipesados ante Dmitry Bivol.

En un balance con lo que vivió en 2021, estos meses no han sido favorables. De ser el mejor entrenador del año del CMB (Consejo Mundial de Boxeo) sus combates no han sido favorables. Los resultados lo han llevado a recibir una serie de críticas en contra.

Juan Manuel Márquez fue uno de ellos pues arremetió contra Eddy por la estrategia que tuvo en el combate de Canelo vs Bivol. En el podcast ProBox TV Español explicó:

“Hay que ver qué fue lo que falló porque yo recuerdo en algunos episodios de la pelea de Óscar Valdez pues le decía ‘¿Cómo te sientes?’, no le daba qué es lo que tenía que hacer. Igual en la pelea con Canelo, qué es lo que tenía que hacer, si es que tenía que tirar combinaciones, presionar, muevo la cintura, los aspectos técnicos, las urgencias dentro del ring, qué es lo que tengo que hacer para aspirar a una victoria”.

