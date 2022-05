Juan Manuel Márquez arremetió contra Eddy Reynoso por las derrotas del Canelo Team

(Fotos/Gettyimages)

El inicio del calendario 2022 del Canelo Team, comandado por Eddy Reynoso y Saúl Canelo Álvarez, no ha sido favorable pues de los tres boxeadores que han peleado al inicio de año, ninguno ha podido consumar una victoria por lo que Eddy Reynoso lleva un total de tres derrotas en diferentes combates.

Julio César Rey Martínez, Óscar Valdez y Canelo Álvarez perdieron sus respectivas peleas, por ello Juan Manuel Márquez cuestionó la calidad del entrenador. Debido a que Eddy entrena a todos los miembros del Canelo Team, consideró que no tomó una estrategia adecuada con cada uno de ellos y no los asesoró desde la esquina.

El Dinamita Márquez compartió su análisis en el podcast ProBox TV Español y lo primero que pidió es que se cuestionara qué pasó con Eddy Reynoso pues de ser el mejor entrenador del CMB 2021 a la fecha no reflejó aquel mérito pues no procuró la técnica arriba del cuadrilátero y conforme pasaron los rounds realizó lo mismo con sus púgiles.

Únicamente se limitó a preguntarles si se sentían bien en lugar de prepararlos para aspirar a una victoria, hecho que reprochó Márquez. Desde su punto de vista lo repitió tanto en el combate de Valdez como el de Álvarez.

“Hay que ver qué fue lo que falló porque yo recuerdo en algunos episodios de la pelea de Óscar Valdez pues le decía ‘¿Cómo te sientes?’, no le daba qué es lo que tenía que hacer. Igual en la pelea con Canelo, qué es lo que tenía que hacer, si es que tenía que tirar combinaciones, presionar, muevo la cintura, los aspectos técnicos, las urgencias dentro del ring, qué es lo que tengo que hacer para aspirar a una victoria”, señaló.

Cabe recordar que The King perdió el título de campeón del CMB en el superpluma ante Shakur Stevenson, mientras que Rey Martínez dejó escapar el cinturón conmemorativo Diamante del CMB del supermosca y el fundador del Canelo Team no logró consolidarse como campeón de las 175 libras tras caer ante Dmitry Bivol, así que dichos resultados fueron los que lamentó el ex púgil profesional.





*Información en desarrollo