Canelo vs Golovkin: promotor de la pelea señaló que habrá victoria por nocaut

Canelo Álvarez peleará por tercera ocasión contra Gennady Golovkin (Foto: AFP)

La cartelera boxística con motivo del 15 de septiembre, fecha en que se conmemora el Grito de Independencia en México, albergará uno de los episodios más atractivos del año. Saúl Álvarez y Gennady Golovkin, depositarios de una de las rivalidades más significativas y personales de la actualidad, se verán las caras por tercera vez en la historia. Ante la expectación, Eddie Hearn, promotor a cargo de la reyerta, vaticinó que la pelea no durará los 12 rounds reglamentarios.

Durante una entrevista, el presidente de Matchroom Boxing habló sobre el resultado que podría dejar la pelea entre Canelo y GGG. En ese sentido, lejos de augurar la victoria de alguno de los dos involucrados, vaticinó que el tercer capítulo de la rivalidad no se definirá, como los dos anteriores, por medio de las tarjetas.

“Créeme, esta pelea es absolutamente grande y será un absoluto suspenso. Ni siquiera en un millón de años durará los 12 rounds. A la gente de Golovkin no le gustó lo que dije. No estoy diciendo que Canelo Álvarez lo parará. Estoy diciendo que esa pelea no durará 12 rounds en esta ocasión. Ellos no se toleran entre sí”, declaró Eddie Hearn para el canal de YouTube iFL TV.

Eddie Hearn, promotor de la pelea, aseguró que los dos púgiles no se toleran (Foto: AFP)

Aunque para algunos expertos y aficionados haber esperado cuatro años para materializar la pelea fue demasiado tiempo, Hearn considera que los dos personajes aún pueden ofrecer una gran actuación. Y es que para esta ocasión, el boxeador originario de Kazajistán llegará al cuadrilátero con 40 años de edad y la responsabilidad de adaptarse a las 168 libras, una categoría que pocas veces ha disputado.

En tanto, Saúl Álvarez podría llegar como ligero favorito debido al notable dominio que demostró a lo largo del año 2021 en la categoría de peso supermediano. Otra de las situaciones que pueden favorecerlo es la notable juventud con respecto a su oponente, pues se presentará a la reyerta con 31 años de edad.

Aunque los pronósticos podrían favorecer al mexicano, el escenario podría presentarle un desenlace inesperado. Y es que el momento anímico se encuentra del lado opuesto de las preferencias en las casas de apuestas. Por un lado, quien hasta antes de aspirar a colgarse la fajilla de las 175 libras era considerado el mejor libra por libra del mundo, tuvo que lidiar con una dolorosa derrota ante Dmitry Bivol.

Canelo Álvarez y Gennady Golovkin se enfrentarán por tercera ocasión en la historia (Foto: Instagram/canelo)

Mientras tanto, apelando a la experiencia y sin caer en el vicio de la edad, Gennady Golovkin dio una de sus mejores peleas en su etapa profesional al unificar el título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) con el de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en peso mediano. Para ello, viajó a Tokio, Japón, y se impuso por la vía del nocaut en el round nueve al flamante excampeón local, Ryota Murata.

Es así que en la pelea pactada para el 17 de septiembre por el campeonato indiscutido de las 168 libras, en posesión de Saúl Álvarez, los dos protagonistas buscarán sumar un hito más a su palmarés. El kazajo, por un lado, podría enfilarse a un retiro asombroso en caso de vencer al boxeador mexicano.

Por otro lado, el pupilo de Eddy Reynoso buscará a toda costa una victoria que le ayude a mantener el título indiscutido y le devuelva la confianza para enfilarse a una posible revancha contra el originario de Kirguistán en mayo de 2023.

Mientras tanto, el promotor de la pelea entre Canelo y GGG adelantó que no existe una sede confirmada para su desempeño. De hecho, no descartó que pudiera desarrollarse fuera de los Estados Unidos, aunque por el momento la ciudad de Las Vegas, Nevada, lleva la ventaja.

