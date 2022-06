“Ojala no le haya llegado”: Sergio Goyri aclaró su polémica crítica a Canelo Álvarez por apoyar a Atlas

Sergio Goyri aclaró su crítica a Canelo Álvarez por apoyar al Atlas de Guadalajara (Foto: Getty Images)

En días previos a que los rojinegros del Atlas celebraran el bicampeonato y su tercer título en la historia, Saúl Álvarez reafirmó su apoyo al equipo tapatío. Incluso, acudió al Estadio Jalisco para presenciar el encuentro de ida desde uno de los palcos, lugar donde se le observó con la camiseta del equipo comandado por Diego Cocca. La acción incomodó al actor Sergio Goyri, quien arremetió con una dura crítica, aunque días después las aclaró.

Durante una entrevista en el programa Todo para la Mujer, conducido por la periodista Maxine Woodside, el histrión aclaró el sentido de sus palabras aunque no se retractó de ellas. No obstante, consciente de que el tono llegó a ser considerado como agresivo por un sector de sus seguidores, así como de Canelo Álvarez, deseó que el campeón indiscutido de las 168 libras no haya escuchado sus declaraciones.

“No sé (si las haya escuchado). Ojalá que no le haya llegado”, concluyó su intervención. No obstante, instantes antes trató de minimizar sus palabras y justificar su conducta argumentando su personalidad. “Soy muy mecha corta y no tengo que hacer este tipo de comentarios, pero bueno. Ya los hice y estoy explicando por qué los hice (...) El error o el acierto, lo que haya sido, asumo las consecuencias, las críticas”, declaró.

Información en desarrollo*