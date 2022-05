“¿Quién es Haaland?”: en Inglaterra se rinden ante los seis goles de Julián Álvarez

Distintos medios ingleses pusieron los ojos sobre la impresionante actuación de Álvarez en la Copa Libertadores

El estadio Monumental fue testigo de una nueva noche de Copa Libertadores que pasó a la historia tanto del club como de la competición. La gran figura indiscutida del enfrentamiento entre River Plate y Alianza Lima fue Julián Álvarez, quien anotó seis de los ocho tantos que el Millonario le propinó al conjunto peruano. Ya vendido al Manchester City, la actuación de la Araña no pasó desapercibida del otro lado del charco y varios medios ingleses se hicieron eco del impresionante rendimiento del delantero.

La competencia futura por un lugar en el equipo titular del cuadro celeste entre el argentino y Erling Haaland comenzó meses antes de los futbolistas se conozcan por primera vez en persona. “¿Quién es Haaland?”, tituló The Sun, en uno de sus artículos agrandando la figura del nacido en Calchín, mientras que el Daily Mail encabezó el resumen con una contundente frase: “La Premier League no está preparada”. Con las dos pelotas bajo el brazo, Gran Bretaña amaneció con la cara de Álvarez en varios de los diarios locales.

Desde el continente europeo confirmaron ofertas para llevarse a préstamo al joven artillero que forma parte de la selección argentina. Pero despejando cualquier tipo de rumor Ferrán Soriano, CEO del Manchester City, aseguró se quedará en el elenco que dirige Pep Guardiola y que viene de consagrarse campeón en la Premier League. “Hemos tenido muchas ofertas de clubes para ceder a Julián Álvarez, pero no se va a ir. Hará la pretemporada con nosotros y se quedará. El Barcelona no estaba entre los interesados”, confirmó a The Sun.

Julián se llevó el premio al jugador del partido y dos pelotas por los seis goles anotados

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate y mentor de Álvarez, reflexionó en conferencia de prensa sobre la histórica actuación. “Es difícil porque hay un equipo que hizo una gran inversión (por el Manchester City) y se lleva a un diamante en bruto. Nosotros somos países exportadores de futbolistas, se nos han ido muchos en este tiempo y hemos intentado sobrevivir a esas partidas. Reemplazarlo nos erá fácil, no lo vamos a encontrar, hay que ser conscientes que muy posiblemente juegue octavos de la Copa y se vaya a su nuevo destino. Lo que llegue a pasar ya no depende ni de mí ni de lo que podamos hacer nosotros. Es así de simple”.

Además, con la performance en la noche del miércoles, el artillero alcanzó 51 conquistas con la camiseta de River Plate en 115 partidos oficiales y acecha la marca histórica de Rafael Santos Borré, que con 55 es el máximo goleador de la era Marcelo Gallardo. La Araña quedó a solo cuatro celebraciones del colombiano. Completa el podio Lucas Alario (41 goles en 82 encuentros). A Álvarez todavía le resta disputar el comienzo del próximo torneo local, el compromiso de Copa Argentina frente a Barracas Central y los octavos de final de la Copa Libertadores, antes de que se una al Manchester City.

