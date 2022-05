Guardiola aseguró que ganar la Premier League es más difícil que la Champions

Guardiola está a un partido de conseguir el título de la Premier League 2021/22 (Reuters)

Este domingo se resolverá el título de campeón de la Premier League luego de una apasionante temporada que dejó a solo dos equipos con la gran oportunidad de alzar el trofeo. Manchester City y Liverpool son los dos únicos aspirantes a quedarse con la gloria y por eso Pep Guardiola ha hablado en conferencia de prensa este jueves sobre lo que espera del partido decisivo del fin de semana y del balance de la campaña del conjunto celeste.

Cabe mencionar que el elenco conducido por el español tiene un punto más que los Reds, por lo que será campeón si gana ante Aston Villa o si consigue un resultado similar o igual que el equipo de Jürgen Klopp, que recibirá al Wolverhampton. Por eso, las apuestas juegan en favor del Manchester City que prepara una fiesta en su estadio.

Guardiola fue consultado en conferencia de prensa sobre lo que será la celebración: “Antes de ganar el primer título pensábamos que ése sería el momento más increíble de nuestras vidas. Pero luego al día siguiente sale el sol y la gente empieza a exigir más. Es satisfactorio, pero después de uno o dos días se olvida. Tiene que ser así. Estamos muy concentrados en ganar otra vez. Al final, la sensación tampoco ha cambiado tanto. Intentaremos ser nosotros mismos”.

En este sentido, el ex estratega del Barcelona sostuvo que el título de la Premier League es más complicado de obtener que el de la Champions, torneo que no ha vuelto a conquistar desde su salida de Cataluña en 2011. “Es el más difícil. Son muchas semanas, muchos partidos, problemas con las lesiones, buenos y malos momentos... hay muchas situaciones distintas”, explicó y agregó: “No es a un partido único como la FA Cup, se premia la regularidad, el día a día”.

Pep Guardiola y Jürgen Klopp, solo uno será el campeón (Reuters)

Ante la insistencia en este punto, Pep fue claro: “No digo que (la Champions League) no sea importante. Me encantaría estar en París la semana que viene (dnde se jugará la final entre Liverpool y Real Madrid), pero es distinto ganar 38 partidos o ganar 6 o 7. Siempre me ha gustado la Champions, es bonita. Estamos cerca”.

Con respecto al exitismo que se vive día a día en el fútbol, Guardiola fue claro al reconocer que todo lo que hace lo hace con el objetivo de ganar y conseguir campeonatos, pero afirmó que el hecho de que el Manchester City se haya convertido en un club que compite por todos los trofeos ya es un logro que hay que valorar. “El éxito es estar ahí luchando por el título durante los últimos años. El Liverpool fue imparable cuando nos ganaron y nosotros no lo hicimos lo suficientemente bien, pero el resto de años hemos estado ahí. Cuando luchas por la Premier League lo disfrutas en el vestuario”.

“Nuestras vidas son más felices cuando ganamos, y ganar hace que entrenemos mejor y haya un mejor ambiente” , aseguró el español, despegándose de quienes utilizan un estilo de juego como escudo ante las derrotas: “Jugamos para ganar, pero hay aspectos que no podemos controlar. Pero tenemos un deseo increíble de ganar”.

Manchester City recibirá el domingo al Aston Villa y si consigue el triunfo se alzará con el título. En caso de empatar o perder, necesitará que Liverpool no sume de a tres contra Wolverhampton. En caso de que el cuadro celeste pierda y los Reds empaten, quedarían igualados en puntos, pero por diferencia de gol (+72 contra +66) serían los ciudadanos los alzarían el trofeo.

SEGUIR LEYENDO: