Horas decisivas en la novela de Kylian Mbappé: su madre dio detalles de las negociaciones con PSG y Real Madrid

Kylian Mbappé tiene que decidir entre el PSG y el Real Madrid (Foto: REUTERS)

Cada día que pasa crece todavía más la expectativa por qué camiseta va a lucir el futbolista francés Kylian Mbappé la próxima temporada. El joven campeón del mundo lleva varias semanas de negociaciones con el Paris Saint Germain, su actual equipo, y el Real Madrid, que busca convertirlo en su próximo fichaje galáctico. Todo el mundo espera por la resolución de esta novela, más aún después de las declaraciones que hizo su madre.

Fayza Lamari, progenitora del atacante de 23 años, ha reconocido en una entrevista concedida a la señal deportiva egipcia Kora Plus que su hijo ha llegado a un acuerdo con ambos equipos y ahora solamente falta esperar a que tome una decisión definitiva, que a más tardar será notificada este domingo.

“Las dos ofertas, del PSG y del Real Madrid, son casi idénticas. En el Real Madrid, mi hijo tendrá el control de sus derechos de imagen. Ahora esperaremos su decisión”, reconoció Lamari.

Kylian Mbappé decidirá antes del domingo si renueva con el PSG o se va al Real Madrid (Foto: REUTERS)

Además, la mamá de Mbappé agregó que no habrá más reuniones con los equipos involucrados en su futuro e insistió en que lo único que falta saber es cuál de las dos ofertas acepta finalmente su hijo. “No hay nuevas reuniones para negociar el futuro de Mbappé tras la expiración de su contrato con el Paris Saint-Germain. Estas sesiones han terminado. Tenemos un acuerdo con el Real Madrid y otro acuerdo con el París Saint-Germain”, afirmó.

Unas horas antes, Pochettino había sido consultado en la conferencia de prensa por la situación de Mbappé pero respondió sin dar grandes noticias. “Yo no conozco la decisión. Es un tema personal de Kylian con el club. Hay mucha información, muchos rumores que vemos últimamente. Está claro que siempre respetando a nuestro club y la posición de Kylian, un jugador al que se le termina el contrato. En este caso el jugador debe hablar del tema. Si es que tengo la información no soy yo el indicado para hacer una declaración que no me compete, sino al jugador y al club”, aseguró el DT argentino.

Kylian Mbappé podría jugar su último partido con el PSG este sábado ante el Metz (Foto: REUTERS)

Habrá que ver entonces que tiene planeado Kylian Mbappé para comunicar públicamente la decisión que puede sacudir el mercado de pases. Por lo pronto, Mbappé jugará este sábado con el PSG en el partido que cierra la temporada en el Parque de los Príncipes contra el Metz.

Todas las miradas van a estar puestas sobre un Kylian Mbappé que podría jugar su último partido con el elenco parisino, que celebrará el décimo título de la Ligue 1 en un acto especial. Será cuestión de tiempo para saber si el joven atacante francés hablará ante su público o evitará los micrófonos para demorar un poco más su decisión final.

