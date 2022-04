Canelo Álvarez se burló en redes del promotor que lo llamó “gallina”

Saúl Canelo Álvarez con su entrenador Eddy Reynoso (Foto: Instagram/@canelo)

Mientras existió la expectativa por descubrir a los rivales de Canelo Álvarez para el 2022, en el panorama se asomó el nombre de un peleador que nadie se imaginaba, principalmente porque no es boxeador, sino un atleta de las Artes Marciales Mixtas. Se trata de Kamaru Usman, el campeón del peso welter en la Ultimate Fighting Championship (UFC).

En alguna ocasión, el nigeriano de 34 años levantó su mano para saltar al boxeo y medirse contra Saúl; sin embargo, de inmediato se desestimó la posibilidad desde la esquina del mexicano, pues incluso en redes sociales criticó este tipo de cruces de disciplina.

De manera inesperada, el CEO de Dominance MMA Management, Ali Abdelaziz, empresa promotora de atletas en las artes marciales, salió a su cuenta de Twitter para llamar “gallina” a Canelo por no pelear contra Usman e incluso criticó a sus últimos rivales por la cantidad de seguidores que tienen en Instagram.

“@Canelo es un completo gallina, está peleando contra tipos con 5000 seguidores en Instagram, estos tipos nunca harán nada por su legado. Ahora entiendo por qué no quiere perder contra alguien como @USMAN84kg. Esto es estilo gallina, sin riesgo, sin recompensa”, afirmó el empresario egipcio.

Ante esta aseveración del promotor, Canelo Álvarez no se quiso quedar callado y replicó por el mismo miedo con una burla hacia su persona, ya que de manera breve le dio a entender que no tenía idea de quién era.

“¿Quién carajo es este?”, escribió Saúl junto a un par de emoticones de carcajadas, por lo que su reacción se viralizó de inmediato y provocó las burlas por parte de sus seguidores, quienes tampoco estuvieron de acuerdo con las palabras de Ali Abdelaziz.

¿Qué dijo Kamaru Usman sobre una pelea contra Canelo Álvarez?

“Sería el combate más grande de la historia. Ver a los mejores libra por libra de los deportes de combate y enfrentarse. Probablemente sería el mayor evento de la historia”, afirmó Usman para DAZN en diciembre de 2021, cuando se refirió a los dos peleadores como los mejores en su disciplina de la actualidad.

En aquel entonces, Saúl Álvarez se acababa de proclamar como el primer campeón indiscutido de las 168 libras, por lo que su nombre estaba en boca de todos y salieron nombres de todas partes, con el de Usman como el más excéntrico debido a su procedencia de la UFC.

“Eso es algo que no me asusta. Eso es algo que me despierta por la mañana. Es algo por lo que podría arriesgarme a dejar a mi hija por otras 12 semanas”, declaró el nigeriano.

Tras estas primeras declaraciones, el nombre de Saúl Álvarez no ha dejado la agenda de Usman, quien ha repetido el discurso en reiteradas ocasiones, con el objetivo de generar expectativa y una posible apertura de puertas en el futuro.

De hecho, en una entrevista con TMZ, el mexicano explicó que por el momento no es una posibilidad. “Nunca digas que no, pero en este momento no está en mi futuro”, afirmó el jalisciense.

Esto no ha detenido los objetivos del campeón wélter de la UFC, ya que recientemente ha recalcado su interés y deseo, a pesar de que la presidenta de la UFC, Diana White, ha mostrado su desacuerdo.

“¡Sí! Creo que puede ser seguro. Si hay una cantidad correcta, si genera dinero para la empresa, si genera dólares, tiene sentido. Definitivamente podría suceder. Ha expresado su interés en eso. Todo lo que tienes que hacer es levantar un teléfono, hacer la llamada y ponerlo en marcha”, afirmó Kamaru para SportBible a comienzos de abril.

