Quién es el luchador de la UFC que amenazó con una pelea contra Canelo Álvarez

Tras derrotar a Caleb Plant por nocaut, Saúl Álvarez se proclamó campeón indiscutido del peso supermedio (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

El presente de Saúl Álvarez lo tiene como uno de los mejores deportistas de la actualidad alrededor del mundo, pues tras coronarse como el primer campeón indiscutido de las 168 libras con un nocaut imponente, su popularidad se volvió a disparar a nivel global y no para de recibir retadores para su próxima pelea.

No solamente es su nivel boxístico, sino la fuerte suma económica que representa enfrentar al campeón mexicano, pues actualmente es uno de los boxeadores que mayor retribución ofrece a sus rivales. De acuerdo con ESPN, contra Caleb Plant le garantizó una bolsa de USD 10 millones, la mayor de su carrera.

El último en hablar sobre Canelo Álvarez llegó desde la UFC, la disciplina de artes marciales mixtas que ha crecido en popularidad durante la última década y que tiene a grandes campeones en su palmarés, entre ellos Kamaru Usman, el nigeriano de 1.83 metros y actual monarca del peso wélter.

Kamaru Usman, campeón del peso Wélter en la UFC (Foto: EFE/Mario Ruiz)

“Sería el combate más grande de la historia. Ver a los mejores libra por libra de los deportes de combate y enfrentarse. Probablemente sería el mayor evento de la historia”, afirmó Usman para DAZN, cuando se refirió a los dos peleadores como los mejores en su disciplina de la actualidad.

“Eso es algo que no me asusta. <b>Eso es algo que me despierta por la mañana</b>. Es algo por lo que podría arriesgarme a dejar a mi hija por otras 12 semanas”, sentenció Kamaru Usman.

Este reto sería insólito para los dos combatientes, quienes nunca han peleado fuera de su disciplina y que significaría una decisión poco común para los dos, en especial para Saúl Álvarez, quien se encargó de hacer burla a la propuesta.

En unas declaraciones recogidas durante el contexto de la pelea contra Caleb Plant, el Canelo respondió a esta pregunta con una irónica palabra: Payday, misma que acompañó con una pequeña risa y que hace referencia al motivo principal por la que el nigeriano buscaría la pelea: la ganancia económica.

Canelo Álvarez derrotó por nocaut a Caleb Plant y consiguió barrera la división en las 168 libras (Foto: Joe Camporeale/REUTERS)

En otra entrevista para TMZ Sports, Usman recalcó su intención por conseguir el combate con Álvarez: “Ya he dicho el nombre que me interesa. Canelo. Eso es lo que me interesa”, por lo que se ha encargado de vender la idea de un posible combate.

A pesar de esta insistencia por parte del nigeriano de 34 años, Saúl Álvarez se encuentra enfocado en su siguiente reto boxístico y meramente profesional, donde intente acrecentar su legado en el boxeo con base en títulos mundiales, algo muy lejano a lo que propone Kamaru.

Mientras espera al ganador de la pelea entre Makabu vs Mchunu, donde se definirá al campeón crucero del CMB y futuro rival del mexicano, con el que intentará conseguir un nuevo cinturón en su quinta división distinta.

Kamaru Usman derrotó a Colby Covington el 6 de noviembre para defender su título wélter en la UFC (Foto: Ed Mulholland/REUTERS)

Esta petición del nigeriano provocó burlas en su último rival, el estadounidense Colby Covington, a quien derrotó el 6 de noviembre y quien afirmó que se trataba de algo completamente irreal.

“Probablemente, sea la cosa más divertida que he escuchado en mi vida. Ni siquiera es creíble. (...) Él solo está tratando de que le paguen, ya no quiere pelear peleas duras, hombre. Quiere conseguir su gran pelea por millones de dólares y simplemente marcharse en la puesta de sol”, sentenció para MMA News.

Esta fue la última petición surrealista que se le presentó a Álvarez y que él mismo se encargó de desestimar mediante una sutil burla, por lo que la posibilidad es muy lejana en este momento, en especial por sus constantes críticas a este tipo de eventos poco profesionales en el pasado.

