El violento momento en el que un hombre armado quiso enfrentar a Tyson: la reacción viral del ex boxeador

El hecho ocurrió durante un show de comedia y el ex boxeador calmó la situación con su reacción

Mike Tyson vivió un violento y confuso episodio esta semana cuando se encontraba con un grupo de amigos disfrutando de un show de stand up en un bar de Hollywood, Los Ángeles. El ex campeón mundial de los pesos pesados estaba sentado en una mesa cerca del escenario cuando un hombre armado quiso retarlo a una pelea. Finalmente, terminaron abrazados.

Este jueves se viralizaron las imágenes del hecho que tuvo al ex púgil de 55 años como uno de los protagonistas durante un espectáculo de comedia. Los videos publicados por el sitio estadounidense TMZ muestran el momento exacto en el que un hombre irrumpe en el lugar y explica que debe medirse ante la leyenda de los guantes para “mejorar” su “estatus”. “Todo lo que necesito eres tu”, exclamó.

Algunas personas intervinieron rápidamente para pedirle al sujeto que se marchara y acabara con el escándalo, momento en el cual se inició un entredicho plagado de insultos. Mientras tanto, Tyson se mantenía sereno en su mesa, casi inmóvil, como un mero observador de la situación.

Cuando la tensión subió en el lugar, el hombre mostró que tenía un arma y los que intentaban echarlo se alejaron de inmediato. Entonces, este individuo comenzó a halagar a Iron Mike: “Te amo Mike, si no fuese por ti no tendríamos ninguna inspiración. Te amo, de verdad, desde mi corazón. Respeto”.

Fue recién en ese instante, mientras algunos de los presentes ya se habían refugiado debajo de las mesas para protegerse de una posible balacera, que Tyson habló. “Ven aquí”, le dijo con calma. El hombre se acercó al ex boxeador y lo abrazó. “Te dije que estaba bromeando”, dijo en referencia a que no tenía planeado usar el arma.

Después del abrazo, el sujeto retrocedió hacia la salida y volvió a insultar a uno de los hombres que había intentado echarlo segundos antes. Se desató un nuevo cruce de palabras violentas y finalmente, se fue. “Un aplauso para Mike Tyson”, exclamó uno de los testigos invitando al resto a felicitar a Iron Mike por la manera en la que actuó y desactivó lo que podría haber sido una masacre.

El sitio TMZ informó que la Policía de Los Ángeles no intervino, ya que no recibió ningún llamado que alertara sobre lo que había ocurrido. Además, algunos testigos del hecho contaron que el show de comedia no continuó y que muchos tenían miedo que el hombre estuviera afuera esperando por Tyson, algo que no sucedió.

