Javier Aguirre y Mallorca fueron goleados por el Elche en ‘final’ de La Liga por el no descenso

Soccer Football - LaLiga - RCD Mallorca v Atletico Madrid - Visit Mallorca Stadium, Palma, Spain - April 9, 2022 RCD Mallorca coach Javier Aguirre before the match REUTERS/Albert Gea

El Real Club de Mallorca que dirige el mexicano Javier Aguirre fue goleado por el Elche en juego correspondiente a la jornada 32 de La Liga. El enfrentamiento terminó con un marcador de tres goles por cero en favor de los franjiverdes en duelo directo por no descender en el balompié español.

Al frente del conjunto bermellón por tercer ocasión, el Vasco poco pudo hacer para evitar la holgada derrota ante un rival que también se encuentra en la parte baja de la clasificación. Luego de ser destituido de los Rayados de Monterrey en la Liga MX, Aguirre fue contratado por el Mallorca con el objetivo de mantener al equipo en la primera división con un rango de nueve partidos para lograrlo.

Hasta el momento, el mexicano ha logrado conseguir una victoria en tres compromisos disputados en algo que fue catalogado por él mismo como una “final” en cada fin de semana. Con la sorpresiva victoria ante el Atlético de Madrid la en la fecha 31, el club pudo salir finalmente de los puestos de descenso, lugar al que podrían volver a caer tras la derrota más reciente y en combinación con algunos resultados de rivales.

Elche vs Mallorca en La Liga, en España. Foto: Twitter @LaLiga

Previo al partido, Aguirre fue informado sobre de una estadística que buscaba alentarlo: ningún equipo que le ha ganado los dos encuentro de temporada regular al vigente campeón (en este caso los colchoneros) ha perdido la categoría nunca. El técnico desdeñó el dato al asegurar que de nada sirve haber logrado los dos triunfos si al final del año no logran la permanencia.

“No la conozco y me la suda, si no ya dejamos de jugar y ya nos salvamos porque lo dice la estadística. Los números son divertidos para ustedes, la única realidad son el empate, la victoria, y son los números que valen, los que van en la clasificación y que en la Jornada 38 tengas tres con menos puntos que tú. Es el único que vale”, dijo en conferencia de prensa.

El partido

Elche consiguió la victoria gracias a los goles del colombiano Johan Mojica a los 42 minutos, del español Pedro Bigas a los 58 y a un autogol del surcoreano Lee Kang-in a los 81. El juego se llevó a cabo en la cancha del Estadio Martínez Valero, en la Comunidad de Valencia, y fue dominado en todo momento por el equipo local.

Elche vs Mallorca en juego por La Liga, en España. Foto: Twitter @RCD_Mallorca

El cuadro de Javier Aguirre poco propuso. Los isleños se mantuvieron a la defensiva gran parte del juego a la espera de un golpe fortuito que les beneficiara en el marcador, pero no llegó. Aunque tardaron en batir la estrategia del Vasco casi la mitad del duelo, una vez pasó, ya no hubo marcha atrás. Una esperanza se vio con la entrada del japonés y ex Real Madrid, Takefusa Kubo. No obstante, cuando parecía posible una respuesta mallorquina, el rival consiguió el segundo gol.

Con el resultado en contra, la permanencia del Mallorca en La Liga se ha complicado. Enfrente tiene seis compromisos que decidirán el destino del equipo, por lo menos para la siguiente temporada. Su siguiente partido es contra el Alavés, otro rival directo en la pelea por no descender. Después chocará ante Barcelona, Granada, Sevilla, Rayo Vallecano y Osasuna.

