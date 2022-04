Antonio Carlos Santos y el día que Hugo Sánchez lo llamó “esclavo” en el América

Debido a que "El Negro" Santos también estuvo casado con Emma Portugal, ex esposa de Hugo Sánchez, los dos tuvieron una relación tensa cuando jugaban en el Club América.

Para comienzos de la década de 1990, el Club América intentó mantener el éxito conseguido durante los ochenta y entre sus grandes apuestas para intentar conseguirlo, el fichaje de Hugo Sánchez se colocó como el gran estandarte, quien regresaba a México en 1992 luego de triunfar en España y con cinco trofeos pichichi en el bolsillo.

Para malestar del histórico futbolista mexicano, al interior del vestuario se encontró con Antonio Carlos Santos, uno de los mediocampistas de mayor calidad en el momento y que militaba en las Águilas desde 1987, pero que tenía en su vida personal un conflicto de interés muy particular con Hugol.

El Negro Santos, como le apodaban al interior y fuera de las canchas, salía en ese entonces con Emma Portugal, con quien eventualmente sostuvo alrededor 27 años de matrimonio; sin embargo, esta relación se dio luego de que formara una familia con Hugo Sánchez, con quien tuvo dos hijos, por lo que el breve tiempo que los dos jugadores coincidieron en los vestidores de Coapa habría sido muy tenso.

Así lo reveló en una entrevista otro miembro de aquel equipo, Óscar Ruggeri, quien había sido campeón del mundo con Argentina en 1986 y que también había coincidido con Hugo Sánchez en el Real Madrid, por lo que dio a conocer cómo se confrontaban los dos jugadores al interior del América.

Antonio Carlos Santos tuvo dos etapas con el América: entre 1987 y 1992 y entre 1993 y 1994 (Foto: Twitter@YoAmoAlAmerica1)

A través del programa de 90 minutos de fútbol, que en aquel entonces se transmitía en Fox Sports Argentina, Ruggeri estaba platicando sobre los jugadores con los que compartió vestidor, hasta que se topó con Carlos Santos y Hugo Sánchez, por lo que de manera inesperada procedió a contra la historia.

“Santos se casó con la exmujer (Emma Portugal) de Hugo Sánchez y teníamos a los dos en el vestuario”, comenzó a describir ante la sorpresa de los panelistas y con una sonrisa dibujada en su rostro. “Yo me sentaba a lado de Hugo, el Pichichi y me decía: ‘Oscar, dile al esclavo que cuando yo llamo no atienda, que yo quiero hablar con mis hijos’”.

Posteriormente, el ex defensor de las Águilas se acercó a Carlos Santos y le dijo: “’Negro ¿escuchaste? te dijo esclavo que no atiendas el teléfono”, para después revelar la dura respuesta del mediocampista brasileño, quien no se limitó y replicó para calentar a Sánchez:

“Óscar, dile que mande más plata, que no nos está alcanzando”

Hugo Sánchez solamente jugó con el América en 1993 y 1994, etapa en la que marcó 18 goles en 34 partidos (Foto: Especial)

Así fue como los dos futbolistas se confrontaron en los vestidores del Club América, equipo que no pudo levantar ningún trofeo durante aquellos años a pesar de sus grandes esfuerzos económicos y deportivos, pero que a principios de la década pudo reunir a dos ex jugadores del Real Madrid (Ruggeri y Hugo Sánchez), además de una de las grandes perlas del fútbol brasileño, Antonio Carlos Santos.

Desde aquel entonces, el Negro Santos sostuvo una relación con Emma Portugal que duró más de 27 años, quien incluso en una entrevista con Productora 69, reveló que Hugo le habría pedido a la directiva del Club América que la condición para fichar con ellos era la salida del mediocampista originario de Río de Janeiro

Esto habría causado efecto, pues Santos salió del club rumbo a Portugal el mismo año de la llegada de Sánchez y regresó hasta que el Pentapichichi se fue del América, algo que no impidió que ambos tuvieran algunos encontrones al interior del vestuario azulcrema.

