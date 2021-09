Cuando Martinoli se burló de la ropa de Antonio Carlos Santos

Martinoli se burló de cómo terminó Antônio Carlos usando los trajes de TV Azteca (Foto: Facebook/Instagram)

Cada anécdota guardada entre comentaristas queda tras bambalinas con cada cobertura especial de los eventos deportivos internacionales; en el caso del fútbol, el torneo más ansiado es el de la Copa Mundial donde compiten las mejores selecciones de cada confederación para proclamarse la número uno en el mundo.

Las televisoras mexicanas se han encargado de llevar a la televisión de las familias cada detalle de la Copa Mundial. TV Azteca es una de las empresas que ha invertido en programas y coberturas para saciar las peticiones del público y mantener una audiencia fiel.

Figuras como las de Christian Martinoli, Luis Doctor García, Jorge Campos, Luis Roberto Alves Zague y entre otros más se han consagrado como los favoritos de los consumidores de fútbol, por lo que es recurrente verlos en las transmisiones mundialistas.

Antônio Carlos fue jugador de América y posteriormente comentarista deportivo (Foto: Twitter@YoAmoAlAmerica1)

Recientemente, Martinoli reveló algunos detalles de cuando trabajó junto a Antônio Carlos Santos, ex jugador brasileño y leyenda americanista de la década de los ochenta. Contó la impresión que le dio el Negro Santos y cómo su preocupación por la vestimenta causó que Christian se burlara de él en algunas ocasiones.

Por medio de una transmisión “en vivo” a través de su cuenta oficial de Instagram, el creador de la frase “Por el amor de Deus” compartió con sus seguidores algunos pormenores de cómo fue trabajar con Carlos Santos.

El ex mediocampista fungió como comentarista deportivo de TV Azteca una vez que se retiró del fútbol profesional, por lo que coincidió con Martinoli en algunos partidos y competencias internacionales. De acuerdo con el testimonio del cronista deportivo, los hechos apuntaron al Mundial de Alemania 2006 como el origen de las burlas de Christian.

Martinoli se dio cuenta de cómo terminó usando los trajes y se mofó de su ex colega (Foto: YouTube/@TV Azteca Deportes)

Para aquel mundial, la televisora de Ajusco dotó a todos los reporteros y comentaristas que irían a Alemania con el equipo y vestimenta necesaria para trabajar fuera del país. Parte del uniforme consistió en trajes, corbatas y camisas que todos podían usar en su horario laboral. Según explicó Martinoli, todos, incluyendo a Antônio Carlos, estaban preocupados por las posibles combinaciones del uniforme.

“En Azteca nos dieron 6 trajes, seis siete camisas y 15 corbatas. Entonces estábamos más preocupado por saber cómo chingados lucir para saber si el uniforme era el correcto, hasta tenías como un catálogo, una locura el intercambio estuvo a toda madre”, detalló Martinoli.

En aquella edición mundialista, el ex jugador de América también recibió el uniforme de la televisora e hizo de él un uso adecuado para la cobertura. En cuanto terminó la Copa Mundial con la victoria de la selección italiana, todos los reporteros y comentaristas regresaron a México para continuar con el fútbol mexicano.

El "Negro" Santos fue referente de América en la década de los ochenta (Foto: Twitter@YoAmoAlAmerica1)

La etapa del Negro Santos en el canal de Ajusco fue breve, ya que años posteriores al Mundial de 2006 dejó la empresa e incursionó en otros canales. Fue ahí donde Martinoli se dio cuenta de cómo terminó usando los trajes y se mofó de su ex colega.

“Yo me acuerdo que veía la televisión, como tres - cuatro años después y de repente estaba el <i>Negro </i>Santos con sus polémicas y yo lo veía con los trajes del canal”.

Martinoli explicó que uno de los detalles de los trajes es que no tenían bordado el escudo de la televisora, a pesar de una marca italiana, tenían ese defecto que no los identificaba como periodistas de Azteca Deportes, así que se prestaban para usarse en otras ocasiones.

Christian Martinoli participó en el Mundial de 2006 y el "Negro" Santos también los acompañó (Foto: Instagram/@cmartinolimx)

“Los trajes del canal no tenían escudo, era como un pin, se lo ponías, se lo quitabas y se acabó. El güey iba a las bodas con los trajes del canal, iba a las juntas de trabajo con los trajes del canal, iba a otros canales con los trajes del canal, era una cosa espectacular”.

Incluso en una oportunidad Martinoli pudo decirle su opinión de frente a Carlos Santos sobre los trajes: “Me acuerdo que le decía ‘Negro no chingues’ y me decía; ‘¿Qué? los estoy usando los tenía guardados, están buenísimos’”. Y cada que podía el cronista deportivo se burlaba de la forma de vestir del ex americanista.

SEGUIR LEYENDO: