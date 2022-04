TUDN transmitirá la pelea del Canelo Álvarez vs Bivol

TUDN transmitirá la pelea de Canelo contra Bivol (Foto: Joe Camporeale/USA TODAY Sports)

Cada vez falta menos para que se lleve a cabo la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Dmitry Bivol por la contienda del cinturón de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo) en los semipesados. Será el primer combate que sostendrá el tapatío luego de unificar las 168 libras en noviembre de 2021, por ello se ha generado gran expectación del show que pueda mostrar el tapatío arriba del ring.

Para el público mexicano que no pueda viajar a Las Vegas, Nevadas en Estados Unidos para ver la pelea, la señal televisiva será una opción para no perderse ningún detalle del evento. Por ello, en esta ocasión la cadena de TUDN se unirá a la transmisión del Canelo vs Bivol.

Durante un corte comercial en el partido de América vs Juárez FC de la Liga MX, el canal de Televisa compartió con su audiencia que transmitirá en vivo el regreso del jalisciense al ring el próximo sábado 7 de mayo. De manera breve compartió un promocional de la pelea para anunciar que el combate se podrá seguir bajo la narración de Carlos Aguilar El Zar del boxeo y los demás especialistas de box en TUDN.

Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol, oficial para el 7 de mayo (Foto: Twitter/@Canelo)

Y es que luego de que TUDN quedó sin los derechos de transmisión para la pelea de Canelo Álvarez contra Caleb Plant, logró negociar los derechos de transmisión para el primer duelo de Saúl de este 2022. Cabe destacar que Azteca Deportes es la televisora que suele transmitir las peleas de Saúl Álvarez en vivo, por ello otras televisoras de canal abierto deben negociar la señal para sus canales.

Desde que el Canelo abandonó a Televisa, fue acogido por Box Azteca y ha firmado con ellos la exclusiva de sus combates a lo largo de su carrera. De hecho, en la pelea por la unificación de los supermedianos, Azteca Deportes tuvo en exclusiva la cobertura del evento y fue transmitido por todos los canales abiertos de la empresa de Ajusco.

En aquella ocasión, los de Chapultepec no lograron llegar a un acuerdo comercial con TUDN, por lo que los de Ajusco gozaron de la libertad de manejar la cobertura del evento a su manera y no tener competencia por el rating.

Dmitry Bivol mostró su poder en un entrenamiento con el que “advirtió” a Canelo Álvarez a un mes de la pelea (Foto: Twitter/@SteveKim323)

Otro punto a destacar es que en aquella ocasión coincidió con el Gran Premio de México de la Fórmula 1, por lo que los de TUDN apostaron por la cobertura de las actuaciones de Sergio Checo Pérez y ceder el boxeo a su competidora de Azteca.

Ahora, para el combate del tapatío ante el púgil ruso, será diferente, pues nuevamente entrarán en rivalidad por los puntos de rating.

Bivol alabó al Canelo Álvarez: “De los mejores del mundo”

A un mes de entablar el combate, tanto Canelo como Dmitry Bivol han intensificado su preparación para llegar en las mejores condiciones. Si bien el púgil ruso goza de ligera ventaja por pelear en la división de peso que ha dominado la mayor parte de su carrera, reconoció que su oponente es uno de los mejores del orbe.

“Antes que nada él es uno de los mejores peleadores en el mundo y lo hace tener más confianza y, en segundo lugar, él es un boxeador muy experimentado”, sentenció ante los micrófonos del medio TUDN.

Tanto Canelo como Dmitry Bivol han intensificado su preparación para llegar en las mejores condiciones (Foto: Instagram/@bivol_d)

Sin embargo, no dejó de lado su preparación y experiencia, por lo que Dmitry Bivol señaló: “Este es el mejor momento porque tengo 31 años. Siento mi cuerpo en buena forma y tengo suficiente experiencia para ser boxeador profesional”.

La confianza que ha demostrado no es para menos. Desde su debut en noviembre de 2014, Bivol ha protagonizado 19 reyertas. Nunca ha tocado la lona y tampoco ha conocido la derrota. Su efectividad a la hora de propinar nocauts es del 57.89% pues en 11 ocasiones ha ganado por la vía del cloroformo.

SEGUIR LEYENDO: