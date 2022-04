La absurda falta de Soteldo y Hugo Ayala que causó sus expulsiones del Querétaro vs Tigres

Yeferson Soteldo fue expulsado del Querétaro vs Tigres (Foto: Twitter/@LigaBBVAMX)

Durante el partido de la Jornada 13 de la Liga MX entre Querétaro y Tigres, el conjunto dirigido por Miguel Herrera se quedó con nueve elementos rápidamente pues Hugo Ayala salió expulsado al minuto 36 del partido y más tarde al 76 Yeferson Soteldo abandonó la cancha.

Aunque en ambas expulsiones se siguió el reglamento de la Liga MX, se pudieron haber evitado, por lo que el Piojo Herrera se molestó con el cuerpo arbitral. En el caso de Hugo Ayala, el haber dejado la pierna estirada en una jugada ofensiva causó que el silbante la calificara como violenta.

Mientras que en el caso de Yeferson por su festejo del gol que significó el 1 - 0 del partido, el silbante lo amonestó y a causa de acumulación de tarjetas amarillas se fue a las regaderas antes de que culminaran los 90 minutos de juego.

El momento en el que calificaron la expulsión de Hugo Ayala por juego violento (Foto: Twitter/@FOXSportsMX)

La primera expulsión ocurrió en una jugada defensiva por parte de los felinos. Hugo Ayala intentó frenar a José Angulo, delantero de Los Gallos Blancos; cuando ambos entraron al área chica, Ayala se barrió para frenar la carrera del ecuatoriano.

Sin embargo, la manera en la que defendió el futbolista auriazul no fue la acertada y se llevó el tarjetón rojo. Luego de la barrida fallida, dejó estirada la pierna derecha, a causa de la velocidad con la que se efectuó la jugada, Ayala alcanzó a golpear el rostro de José Angulo.

El silbante principal dejó correr la jugada, a pesar de que estaba cerca de la jugada no marcó nada y fue omiso a la acción. Pero fue hasta que el VAR lo llamó a revisar la jugada y reconsiderar la situación.

Analizó el momento en el que Hugo dejó extendida su pierna derecha, al ya no haber balón de por medio, se calificó la acción como excesivamente violenta, por lo que se le mostró la tarjeta roja. Aunque Angulo no salió herido y el choque fue leve, se calificó la intención de Ayala, lo cual motivó al juez del partido para mostrarle la roja.

Miguel Herrera fue amonestado en el Querétaro vs Tigres (Foto: Twitter/@FOXSportsMX)

Los reclamos no se hicieron esperar pues el Piojo Herrera inició un diálogo con el árbitro central ya que no le pareció la decisión que se tomó. El enojo de Herrera aumentó, por lo que el árbitro del partido también amonestó al timonel de Tigres con una amarilla debido a que excedió en los reclamos y no dejaba de alegar el motivo del tarjetón rojo a su jugador.

Una vez que se calmó el ambiente en la cancha del Estadio Corregidora se dejó continuar con el juego. Para el medio tiempo el marcador quedó sin goles, fue hasta la parte complementaria cuando Tigres se reencontró con el gol pero a la vez se quedó con un jugador menos.

El protagonista de la bochornosa acción fue el futbolista venezolano. Cerca del minuto 75, André-Pierre Gignac le brindó un pase a Soteldo, quien se encontraba perfilado a la portería; desde fuera del área chica mandó un disparo que terminó en el fondo de la portería.

Ayala alcanzó a golpear el rostro de José Angulo (Foto: Twitter/@FOXSportsMX)

La alegría dominó a Yeferson así que se quitó la camiseta de Tigres para destejar con sus compañeros por la anotación que les daba la victoria. Sin embargo, descuidó que ya había sido amonestado por una infracción al minuto 62, así que la acción de haberse despojado del uniforme le llevó a tener dos amarillas.

Cabe resaltar que dentro del reglamento del futbol mexicano se señala que los jugadores no pueden desprenderse del uniforme durante el partido sin ningún motivo, si lo llegan a hacer se considerará como infracción y automáticamente será amarilla.

El descuido de Yeferson Soteldo causó que su equipo se quedara con nueve jugadores a 14 minutos de cumplir con el tiempo reglamentario. Sin más acciones, el juego se dejó correr y así Tigres acumuló una victoria que los deja momentáneamente en la cima de la tabla.

