Florian Thauvin rechazó a un gigante europeo por llegar a Tigres

Florian Thauvin rechazó una oferta de la Serie A para ser estrella de los Tigres (Foto: Daniel Becerril/REUTERS)

La llegada de Florian Thauvin al futbol mexicano causó enorme expectativa por el antecedente de ser campeón del mundo y su paso por el futbol europeo. Al desvincularse del Olympique de Marsella, su futuro pudo continuar en las ligas con el mejor nivel futbolístico en el mundo. Aunque un equipo de la liga italiana lo contactó para una posible oferta, la propuesta formal del equipo de la UANL, así como André-Pierre Gignac, lo convencieron de llegar a la Liga MX.

En un documental del medio francés Canal +, el mundialista francés confesó haber rechazado una proposición del AC Milán, de la Serie A pues, aunque tuvieron la intención de contratarlo, la incertidumbre presupuestal y deportiva les impidió lanzar una oferta formal. Por el contrario, los Tigres no dudaron en contactarlo y apostar por él para armar uno de los cuadros más competitivos del circuito antes de la llegada de Miguel Piojo Herrera.

“Mi futuro era estar en el AC Milán, pero tomó tiempo porque no sabían su presupuesto para la próxima temporada. No sabían si iban a estar en la Liga de Campeones, tenían jugadores importantes para extender. Me pidieron tiempo. Llegó abril y no quería esperar más”, reconoció ante los micrófonos del medio francés.

Florian Thauvin jugó para el Olympique de Marsella antes de integrarse a los Tigres de la UANL (Foto: Eric Gaillard/REUTERS)

Aunque, tras ocho años de vestir la camiseta, ya se había erigido como uno de los jugadores más representativos en el Marsella, Thauvin sintió la necesidad de abandonar la institución. Al enterarse de la intención del campeón mundial de Rusia 2018, los reclutadores de Tigres recurrieron a André-Pierre Gignac, quien compartió el vestidor con Florian en el club francés entre 2013 y 2015, para hacerlo llegar a Nuevo León.

“Recibí una llamada de mis gerentes diciéndome que hiciera lo necesario para contactar a Flo y convencerlo de hablar con ellos (...) Era un jugador libre que valía EUR 30 millones en Transfermarkt, 28 años, internacional, campeón del mundo. Por supuesto tienen que pagar el precio. Me costó tres semanas de mi vida, todos los días al teléfono, enviarle fotos de la ciudad, del estadio”, señaló Gignac durante su intervención en el documental.

El interés de los Tigres en Thauvin era ampliamente justificado. Además de que su palmarés internacional y renombre lo volverían un personaje ampliamente mediático, su estadística y el conocimiento en campo con el Bomboro significaban la oportunidad perfecta de apuntalar una de las ofensivas más poderosas de la Liga MX. En el futbol francés anotó 86 goles y otorgó 54 asistencias.

Florian Thauvin cargó la bandera de Tigres en su presentación con aficionados (Foto: Daniel Becerril/REUTERS)

Desde que realizó su primera aparición en el aeropuerto de Nuevo León, Thauvin fue testigo de un recibimiento monumental que se extendió hasta el día de su presentación oficial en el Estadio Universitario. La afición depositó grandes objetivos sobre sus hombros, aunque su presentación en la Liga MX no fue la mejor. En el encuentro de la temporada regular contra Santos, correspondiente al Apertura 2021, fue expulsado tras 34 minutos.

