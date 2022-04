Alan Mozo reveló cuál es su plan para ir a Qatar 2022

Alan Mozo, futbolista de Pumas y seleccionado nacional (Foto: Instagram/@alan_mozo)

El desempeño que ha mostrado Alan Mozo en la Liga MX y en la Liga de Campeones de Concaccaf ha generado que la afición aclamara su convocatoria a la Selección Mexicana que dirige Gerardo Tata Martino. Luego de la actuación que tuvo en la semifinal de la Concachampions ante Cruz Azul, el sueño de verlo en Qatar 2022 volvió a comentarse en redes sociales.

A pocos meses de que inicie la Copa Mundial de Qatar 2022, distintos futbolistas mexicanos iniciaron la carrera por conseguir un lugar en el combinado nacional y entre ellos está el lateral derecho de Pumas. Recientemente Mozo contó a David Faitelson de ESPN los detalles de su plan para llamar la atención de Martino y convencerlo de convocarlo con el Tri.

Uno de los puntos que trató el canterano de Ciudad Universitaria es que lo único que hará consistirá en seguir demostrando su nivel en la cancha, se enfocará particularmente en los compromisos que tiene el club Universidad Nacional por delante para así mantener un ritmo constante.

Pumas ganó su primer partido del torneo Grita México 2021 (Foto: Twitter/ @PumasMX)

“Yo voy a seguir demostrando mi juego, que es ir adelante, seguir trabajando en mis áreas de oportunidad, seguir demostrando con buenas actuaciones; haciendo un papel excelente en Pumas, porque Pumas siempre tiene que estar arriba jugando la semifinal”, contó para Cronómetro de ESPN.

Además dejó en claro que se esforzará en todo momento pues apuntó que su llamado al equipo azteca no quedará en él, sino en el Tata Martino.

“Voy a hacer todo de mí, en mí no va a quedar y eso me tiene tranquilo y motivado”

En relación a la última convocatoria para el Octagonal de Concacaf, fecha FIFA en la que México consiguió su pase a la Copa Mundial, Alan Mozo aclaró que no se sintió triste por no haber figurado en la lista del Tata Martino, sino que el no haber sido considerado lo motivó a pelear por un lugar en el Tricolor.

“Más que doler, el no haber estado en esta convocatoria me motiva a seguir trabajando, a seguir esforzándome con Pumas cada partido para demostrar que estoy listo y ganarme una oportunidad”, sentenció.

Por otra parte, no dejó pasar la oportunidad para hablar de lo que ha mostrado en los juegos del Clausura 2022, pues se convirtió en un elemento base en la alineación de Andrés Lillini con los universitarios, por lo que calificó que su desempeño “habla por sí solo”.

“El trabajo está hablando por sí solo, que es lo que me planteé desde el principio de mi carrera y no me da más que seguir adelante, seguir demostrando que estoy intentando en cada partido”.





