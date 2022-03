La cruda sentencia de un ídolo del PSG: “Pochettino puede juntar los cartones para hacer la mudanza”

El ex futbolista del equipo opinó sobre la eliminación en la Champions League

Omar Da Fonseca fue un destacado futbolista, el primer argentino campeón con el PSG, luego intermediario, trabajó en el manejo del fútbol de distintos equipos europeos y hoy oficia como periodista con una impronta especial en París. Desde ese rol de “embajador”, le brindó una entrevista a TNT Sports, en la que le puso punto final a la gestión de Mauricio Pochettino al frente del elenco galo, luego de la eliminación de la Champions League a manos del Real Madrid.

“Pienso que Pochettino ya puede empezar a juntar los cartones para la mudanza. Ya el PSG tuvo varios entrenadores de renombre y la cosa es así: el que no logra el objetivo se tiene que ir”, sentenció el ex jugador de 62 años. Poch tiene contrato con la institución hasta junio de 2023 y Leonardo, director deportivo, lo respaldó. “Debemos mantenernos unidos. Pochettino es parte del proyecto esta temporada. No es tiempo de pensar en eso. No deberíamos tirar todo a la basura. No debemos empezar de cero después de cada derrota”, dijo en diálogo con RMC Sports.

Sin embargo, los medios parisinos fueron lapidarios con él y lo ven afuera. “Más allá de este triple fracaso, el ex Tottenham nunca ha conseguido dar una identidad de juego clara y atractiva a su PSG, una de las misiones que le encomendaron cuando fue contratado en sustitución de Thomas Tuchel. Es su talón de Aquiles. Parece ser el primer fusible que se funde al final de la temporada”, escribió sobre él Le Parisien.

Pues bien, en ese contexto, Da Fonseca profundizó: “Lo conozco a Pochettino, pero no sé por qué razón estuvo en una contención. Lo noté triste. No sé si por una directiva que lo opresó o por haber perdido su naturaleza”. Y hasta dio el nombre de quien lo puede suceder, un experto en gestionar planteles de estrellas y egos inflamados: “Todos tenemos la ilusión de que venga Zinedine Zidane a dirigir el PSG, pero no sé si se va a dar”.

OTRAS OPINIONES DE OMAR DA FONSECA

“A mí Messi siempre me emocionó y tengo una atracción hacia él. No vamos a volver a ver a nadie como él. Messi vino para estos partidos a Paris, el campeonato lo va a ganar. Como él vino para dar el golpe de autoridad, hace que haya respuestas todavía más negativas. Algunos dicen ‘fue mucho más humo que lo concreto’”.

“El día que le pusieron a Messi un 3 discutí con los diarios de acá. Nunca podés ponerle 3 a Messi, porque tiene una influencia importantísima. También es una persona que tiene que volver a adaptarse en un país en el que se habla y hay costumbres diferentes”.

“Va a haber algunos cambios drásticos en el equipo. Todos imaginábamos que este año el PSG era el equipo para ganar la Champions League. Messi era el ícono que faltaba”.

“Yo creo que Messi se va a quedar un año más. Quizá puede llegar a cuestionarse alguna cosa y sea él el que se vaya, pero el club va a hacer todo lo posible para que se quede”.

“Yo creo que Mbappé se va a quedar en el PSG”.

