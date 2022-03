Cappa destrozó a Pochettino y apuntó contra Neymar: “No sé qué hace adentro de la cancha”

“Cuesta analizar este partido desde lo futbolístico, hay que hacerlo desde la épica. El Madrid tiene una enorme experiencia a pesar de que juegue regular o no muy bien. Tiene un espíritu envidiable y resuelve los partidos con más reacción anímica que futbolística”. El análisis de Ángel Cappa sobre lo acontecido ayer en el Santiago Bernabéu fue contundente: “Se aprovechó del desconcierto del PSG, que jugó a cuidar el resultado y se atrincheró atrás. Cuidar el resultado contra el Madrid faltando 45 minutos es suicida, eso no se puede hacer”.

El ex entrenador argentino opinó que existió infracción de Karin Benzema a Gianluigi Donnarumma previo al gol del empate, pero no por eso dejó de cuestionar la postura que tomó el París Saint Germain en el complemento de la revancha de los octavos de final de la Champions League, antes de su eliminación. “El PSG no tiene ninguna idea, juega de acuerdo a lo que hacen los jugadores. Si tiene viento a favor, fenómeno, pero con viento en contra... Si no tiene una idea de donde agarrarse, se desmorona por completo”, sentenció.

Sin mencionarlo, Cappa fue muy crítico con su compatriota Mauricio Pochettino: “Vos tenés que tener una idea de juego. En el PSG cada uno trata de resolver por su cuenta y ahí el equipo se desmorona y no hay ningún salvavidas. El salvavidas tiene que ser la idea de cómo jugar, qué hacer. El PSG no me mostró tener ninguna, hace rato pierde en momentos claves”.

Y al mismo tiempo cargó duro contra la figura de Neymar: “No sé qué hace adentro de la cancha ni qué quiere hacer ni qué le aporta al equipo. Es un jugador que tiene habilidad, pero no sé qué hace. Juega más para él que para el equipo”.

Cappa fustigó a Neymar (REUTERS/Susana Vera)

Por otra parte, el ex entrenador de Racing y Huracán se ofuscó ante la idea del conjunto francés de salir jugando desde abajo: “No entiendo por qué todos los equipos siguen retrasando a los centrales y buscando la pelota con el 5. Eso sorprendió hace 5 ó 6 años con el Barcelona de Guardiola. El PSG perdió tres o cuatro pelotas y eso agrandó al Real Madrid. Hay un montón de computadores, coaching y no sé qué y nadie propone hacer algo distinto. Eso está súper controlado. La táctica tiene un límite para sorprender, lo que no tiene límites es el talento”. Y graficó: “Se necesita una precisión extraordinaria para salir desde tan abajo, necesitás a Messi o Maradona”.

El ex ayudante de campo de Jorge Valdano en el Real Madrid comparó al Merengue con el tenista Rafael Nadal ya que nunca hay que darlo por muerto en un partido y ponderó a dos estrellas: Karin Benzema y Luka Modric. “Benzema tiene una categoría enorme, nunca se resigna ni conforma. Eso solamente lo tienen los cracks. Tiene todo, juego, se tira a los costados, inteligencia para moverse y desaparecer de la vista de los contrales, una definición enorme y gol. Es el as de basto, porque el de espadas es Modric. Es una delicia verlo jugar, una cosa hermosísima. El pase gol que le dio a Benzema en medio de la Guerra de Vietnam fue algo maravilloso”, manifestó.

Finalmente, sobre Lionel Messi dijo: “No puede estar cómodo con un equipo que no juega, que no tiene la pelota, que no tiene una idea. Messi tiene 30 y pico de años, hace diez resolvía él solo todo el asunto, gambeteaba a cinco y hacía el gol, pero no lo puede hacer más. Necesita un equipo como Argentina y él va a aportar la gran capacidad futbolística que todavía tiene. Pero en un equipo que no tiene juego, Messi se pierde también”.

