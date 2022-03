Tragedia en Querétaro: Fiscalía buscará reaprehender a 2 liberados que aseguran “Participaron en los hechos”

El fiscal de Querétaro, Alejandro Echeverría Cornejo aseguró que la dependencia que dirige está llevando a cabo diligencias para aprehender de nueva cuenta a dos sujetos liberados por un juez, quien determinó que no participaron en los hechos violentos el pasado 5 de marzo en el Estadio Corregidora.

Mediante una entrevista con Azucena Uresti, el titular de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE) comunicó que “Están recabando información para rehaprender a las dos personas que quedaron en libertad. No tenemos ninguna duda de qué participaron en los hechos”, manifestó el funcionario.

Echeverría Cornejo aseguró que uno de los dos sospechosos liberados fue visto en imágenes tomadas el día del partido entre Querétaro y Atlas con sangre en uno de sus zapatos, lo cual era un claro indicio de su participación en los hechos violentos.

Por su parte, el magistrado determinó que las fotografías entregadas no eran pruebas suficientes para vincularlos a proceso o mantenerlos en prisión preventiva oficiosa, por lo que este miércoles 8 de marzo tomó la decisión de liberarlos y mantenerlos fuera del caso.

La Policía Estatal de Querétaro confirmó 21 cateos simultáneos en diferentes colonias de los municipios de Querétaro, Corregidora, El Marqués, Colón y San Juan del Río tras la violencia en el Estadio Corregidora (Foto: Twitter / @poesqro)

Este mismo día, seis de los 14 detenidos por los hechos violentos en el Estadio Corregidora fueron vinculados a proceso por diferentes delitos, entre los que se encuentran: homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos, apología del delito, asociación delictuosa y delitos cometidos por servidores públicos.

La FGE notificó de lo sucedido mediante un comunicado, en el cual también se informó que el juez decidió no vincular a proceso a dos sujetos debido a que no encontró en la evidencia las pruebas necesarias para que ambos fueran inculpados.

“La Fiscalía General del Estado informa que 6 de las personas se encuentran vinculadas a proceso y en prisión preventiva justificada. En el caso de dos imputados de homicidio en grado de tentativa, su defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional para determinar su situación legal”, se leyó en el comunicado.

A pesar de que la fiscalía presentó material gráfico que comprobaba la presencia de los arrestados en el estadio y su posible participación en los hechos violentos del pasado 5 de marzo durante el partido entre el Club Querétaro y el Atlas, el magistrado aseguró que la evidencia no era suficiente para su vinculación a proceso.

Cuauhtémoc Galindo Cordero trabajó como mesero en una boda el día de los hechos violentos en el Corregidora (Foto: Twitte/siete_letras)

Mediante redes sociales, un sujeto aseguró que uno de los detenidos trabajó como mesero durante la tarde y noche del 5 de marzo, horario en el cual se celebró su boda en el estado de Querétaro, por lo cual llamó a las autoridades a liberarlo.

“El día sábado 4 de marzo me case y contratamos a 6 meseros, 1 de ellos se llama Cuauhtémoc Galindo Cordero con un horario de 1:50 pm a 1 am. El día de hoy me despierto con la fea noticia de que anoche lo fueron a sacar de su domicilio agrediendolo y llevándolo a la fiscalia inculpandolo de los que paso en el estadio (sic)”, escribió Fer Galindo en su cuenta de Facebook.

El sujeto lamentó la detención de su empleado, pues aseguró que es inocente y pidió a sus conocidos difundir el mensaje para que fuera liberado; ninguno de los detenidos por la fiscalía fue identificado por el nombre Cuauhtémoc, por lo que el personal de la dependencia podría haber confundido al hombre, quien cuenta con evidencia fotográfica de su presencia en la boda.

SEGUIR LEYENDO: