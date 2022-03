La millonaria oferta que Canelo Álvarez rechazó por enfrentar a Dmitry Bivol

Canelo Álvarez rechazó una oferta millonaria para pelear con Jermall Charlo y David Benavidez (Foto: Caroline Brehman/EFE)

El futuro en la carrera de Saúl Álvarez está definido. Luego de que la promotora Matchroom Boxing confirmara la realización de la pelea contra Dmitry Bivol, el mejor libra por libra del mundo buscará colgarse la fajilla de la categoría de semipesado por segunda vez en la historia. Si bien enfrentará a uno de los rivales más competitivos del momento, Canelo habría rechazado una cifra millonaria asegurada por la realización de dos peleas en el año 2022.

De acuerdo con Mike Coppinger, el periodista que adelantó la decisión del Canelo Team por buscar la corona en las 175 libras, la empresa promotora PBC le ofreció USD 100 millones a cambio de verse las caras en el ring contra Jermall Charlo y David Benavidez en mayo y septiembre de 2022. Sin embargo, el mexicano habría rechazado la propuesta a mediados de febrero, días antes de dar a conocer su decisión definitiva.

Durante una entrevista publicada el 28 de febrero en el canal de YouTube Es News, aseguró que contrario a la pretensión de los rivales a quienes rechazó, su interés se encuentra lejos de ganar más dinero en una pelea. “Me preocupa todo, pero en mi mente solamente busco hacer historia. En cualquiera de las opciones que tuve el dinero estaba ahí y era bastante, pero quiero hacer historia”, aseguró sobre la pelea con Bivol.

David Benavidez aseguró ser el mejor rival al que Canelo podría enfrentar en la actualidad (Foto: Instagram@benavidez300)

“Pensé acerca de ello (las ofertas) y pensé ‘yo estoy bien con eso, puedo pelear con cualquiera’, pero ellos necesitan pelear entre ellos porque me buscan para tener un buen día de paga. Yo lo sé. Ellos deben pelear entre sí y entonces yo podré pelear contra el ganador de todos ellos”, declaró.

No es la primera vez que Álvarez subestima el nivel deportivo de los personajes a los que habría rechazado. Luego de haber conseguido el campeonato indiscutido en las 168 libras contra Caleb Plant, aseguró que no le interesaba sostener alguna reyerta contra Charlo o Benavidez al considerar que no han sostenido los suficientes combates con campeones mundiales.

Luego de enterarse sobre el supuesto rechazo, David Benavidez negó sentirse preocupado y aseguró que continuará con su preparación para enfilarse a la obtención de un nuevo campeonato mundial. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para catalogarse como el rival más atractivo al que podría enfrentar el mejor libra por libra debido al momento actual que vive su carrera.

Canelo Álvarez eligió pelear contra Dmitry Bivol para buscar el cinturón de las 175 libras (Foto: Instagram/@bivol_d)

“Si le iban a dar USD 45 millones por Charlo en PBC ¿por qué creen que le ofrecieron primero esa pelea y luego conmigo? (...) No quiero faltarle el respeto a Plant, pero los fans quieren ver a dos mexicanos arriba del ring y eso sería un mucho mejor espectáculo (...) Esta pelea es lo que necesita el mundo del boxeo en estos momentos. El deporte necesita vernos en una pelea”, arremetió en entrevista para Fight Hub TV.

No obstante, para compensar la pérdida millonaria ofrecida por PBC, Eddie Hearn habría pactado un nuevo acuerdo con Canelo Álvarez a través de la concreción de un par de peleas más en los meses posteriores. De esa forma, en el mes de diciembre el originario de Guadalajara, Jalisco, habría facturado hasta USD 160 millones sin contar los patrocinios y las ventas que generen las peleas.

Ninguno de los dos rivales a quienes enfrentaría después de mayo ha sido confirmado. Sin embargo, la oferta de Matchroom Boxing contempló la tercera pelea de la rivalidad contra Gennady Golovkin, a quien podría encarar en septiembre de 2022 para defender su corona en las 168 libras.

