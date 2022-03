Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol: cómo afectará a la pelea las restricciones de la AMB a boxeadores rusos

La AMB compartió las restricciones a los boxeadores rusos y cómo afectará la pelea de Saúl Álvarez (Foto: Instagram@bivol_d/@canelo)

El regreso de Saúl Canelo Álvarez al cuadrilátero para este 2022 ya tiene fecha y rival firmando, el próximo 7 de mayo se enfrentará a Dmitry Bivol por el cinturón del semipesado de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo). En días recientes el boxeador mexicano se encargó de compartir la noticia a través de redes sociales.

Pero, debido a la invasión de Rusia a Ucrania, la pelea podría sufrir algunos cambios pues Bivol es un púgil ruso. Distintas organizaciones internacionales del deporte han restringido la participación de deportistas rusos en diferentes deportes y el boxeo no ha sido la excepción.

La WBA (por sus siglas en inglés) compartió un listado de limitaciones que tendrán que enfrentar los boxeadores rusos en las próximas competencias que lleguen a tener. Dichas normas entrarían en vigor en el combate del Canelo Álvarez contra Dmitry Bivol.

No se permitirá que los luchadores rusos entren al ring con su bandera, no se tocará su himno y no se nombrará el país (Foto: USA TODAY/Jon Durr)

La Asociación Mundial compartió un listado de ocho acciones que tomará contra los boxeadores rusos, entre las más destacadas está que los competidores no podrán subir al cuadrilátero con su bandera, no sonará su himno nacional y tampoco se mencionará a Rusia en la presentación y cierre del combate. Así que cuando el campeón unificado del supermediano pelee contra Dmitry, la AMB seguiría el protocolo determinado.

A través de Twitter, la AMB enlistó las ocho restricciones para peleadores rusos inscritos en la asociación, las cuales se detallan a continuación:

1. No se permitirá que los luchadores rusos entren al ring con su bandera, no se tocará su himno y no se nombrará el país.

2. En el ranking se utilizará la palabra “paz” para reflejar a los combatientes rusos y no las siglas del país.

3. No se reafirma la sanción de combates mundiales y/o regionales en el país.

4. Todas las sanciones contra Rusia también deberían aplicarse a Bielorrusia.

Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol, oficial para el 7 de mayo (Foto: Twitter/@Canelo)

5. El incumplimiento de estas medidas será sancionado con sanciones por parte de la AMB

6. La AMB se reserva el derecho de excluir de su ranking a los boxeadores que se pronuncien a favor de la guerra.

7. Todos los directivos, promotores, entrenadores afiliados a la Asociación Mundial de Boxeo aplicarán, en la medida de sus posibilidades, mecanismos de mediación para la paz.

8. La AMB lanzará campaña por la Paz

Sin embargo, no serían las únicas limitaciones a las que se enfrentaría Bivol cuando compita contra el mexicano, pues su título podría ser revocado y la pelea de Saúl Álvarez experimentaría más complicaciones.

Hasta el momento Dmitry Bivol seguirá como campeón de la WBA para enfrentar al Canelo (Foto: Twitter/@WBABoxing)

Ante la duda sobre la vigencia del campeonato del boxeador de 31 años, la asociación boxística detalló qué pasará con la retención de los campeonatos que actualmente poseen Dmitry Bivol y su compatriota Radzhab Butaev, quien ostenta el cinturón del peso wélter.

En una segunda publicación en redes, la AMB aclaró que no habrá ninguna modificación en sus campeones rusos, al menos no de momento, pues señaló que estarán en revisión mes con mes por parte del comité de box mientras siga el conflicto de Rusia contra Ucrania.

la AMB aclaró que no habrá ninguna modificación en sus campeones rusos (Foto: Instagram/Dmitry Bivol)

“La AMB excluirá a los boxeadores rusos y bielorrusos de las próximas listas de clasificación. La medida es temporal y será revisada mes a mes. Los actuales campeones mundiales o regionales mantendrán su estatus, y esto también estará sujeto a revisión por parte del Comité respectivo”, sentenció la Asociación Mundial de Boxeo.

Así que el rival del Canelo Álvarez podrá competir como campeón del peso semipesado el próximo 7 de mayo, fecha en la que Saúl buscará conservar su récord de victorias y seguir su legado como el máximo exponente de boxeo nacional en la actualidad.

