La polémica reacción de Funes Mori en su regreso del Mundial de Clubes

(Foto: REUTERS/Jorge Mendoza)

Terminó la participación del club Monterrey en el Mundial de Clubes de la FIFA 2021, tras quedar en el quinto lugar, los Rayados regresaron a México para continuar con sus partidos del Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, pero en su arribo al Aeropuerto Internacional de Monterrey, Rogelio Funes Mori protagonizó una escena que generó controversia.

De acuerdo con el periodista Willie González de Multimedios Deportes narró que el delantero del club se molestó con el personal de la Aduana por su equipaje, así que habría tomado una actitud grosera al grado de insultarlos.

El pasado lunes 14 de febrero el conjunto de La Pandilla llegó al país provenientes de los Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos; en la revisión habitual de los elementos de Aduanas, notaron que Funes Mori sobrepasaba el equipaje permitido, así que procedieron a realizar una inspección.

Aquel evento desató un encontronazo en el cual el futbolista habría tomado una actitud grosera y demeritó el trabajo de los aduaneros, según contó el conductor deportivo de Multimedios Deportes. El personal del aeropuerto descubrió que el Mellizo viajaba con artículos que pasaban el límite permitido, por lo que le pidieron pagar la diferencia de los impuestos correspondientes.

“Cuando le pidieron que pasara a pagar, lo que me cuentan los oficiales del SAT de Aduanas, es que Funes Mori los insultó. A Alejandro (agente aduanal), así me lo dijo, le rayó tres veces el disco. Y la señorita agente aduanal me dijo: ’A mí el señor Funes Mori me dijo una grosería, la peor de todas’”, relató Willie González.

Cabe destacar que el periodista deportivo acudió al aeropuerto por motivos personales y fue ahí en donde los testimonios se acercaron para platicarle la desagradable experiencia que tuvieron con el jugador naturalizado mexicano.

El dilema no acabó ahí, pues un tercer trabajador de Aduanas compartió que Rogelio Funes Mori también habría arremetido en contra del país. “Otro aduanal me dice: ‘A mí me dijo que México era un país de lo peor’”, relató el colaborador de Multimedios.

El periodista continuó con la descripción de los hechos y añadió:

“Se empezaron a confrontar en un tema de discusión entre los agentes de las aduanas del SAT y Funes Mori. Es una situación que se dio ahí, le hicieron su boleta por 65 mil pesos. Funes Mori exigían que trajeran la terminal a donde te abren las maletas. Finalmente le cobraron 10 mil 300 pesos en tarjeta de crédito”.

Dichas declaraciones las hizo durante el programa matutino de Multimedios Deportes, por lo que de inmediato empezó a tener réplica.

Hasta el momento el club de Monterrey no ha emitido algún comunicado en torno a la polémica, de igual forma el máximo goleador rayado tampoco ha compartido su postura de la situación en la que estaría involucrado.





*Información en desarrollo