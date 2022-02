JC Chávez Jr. reveló el motivo por el que Eddy Renoso quería que entrenara junto a Canelo

Eddy Reynoso pudo haber congregado a Julio César Chávez y Canelo Álvarez en el mismo gimnasio de entrenamiento (Fotos: Instagram/@jcchavezjr-@canelo)

Aunque su popularidad en el cuadrilátero ha tenido un descenso notorio en los últimos años, Julio César Chávez Junior sigue dando de qué hablar gracias a su recurrente actividad en redes sociales. En diciembre de 2021 llegó a contar que Eddy Reynoso lo buscó para integrarlo con el Canelo Team y que entrenara con Saúl Álvarez. Sin embargo, meses después reveló el supuesto motivo por el que el mejor entrenador del momento buscaba tenerlo en su establo.

Por medio de una transmisión en vivo realizada en su cuenta verificada de Instagram, el hijo del Gran Campeón Mexicano reveló el argumento de Eddy Reynoso. “Me decían ‘no queremos que nos tumbes la inversión que ya tenemos con el Canelo Álvarez’. Por eso Eddy Reynoso quería entrenarme, para tumbar las posibilidades de una revancha para siempre”, declaró en el material.

En algún momento de sus carreras cada uno de los púgiles representó los intereses de las dos televisoras más importantes del país. Canelo era promovido por Televisa mientras que Julio César fue la apuesta de TV Azteca, por lo que la rivalidad del emergente púgil tapatío contra el hijo de la leyenda encarnó intereses más allá de lo deportivo. No obstante, antes de llegar a verse las caras, formaron parte de la misma cartelera en Las Vegas.

El 15 de septiembre de 2012 Álvarez se presentó para defender de forma exitosa el título avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en supewélter contra Josesito Ramírez. En tanto, Julio César Chávez Jr. también puso en juego el campeonato del organismo en las 160 libras. Aunque fue superado por el argentino Sergio Maravilla Martínez, el originario de Culiacán, Sinaloa demostró buenas condiciones en el ring.

“Desde un mismo septiembre, donde los dos pelearon en Las Vegas, tú decías ‘te aseguro que en cinco años se van a enfrentar y Chávez le va a ganar a Canelo’. Mira lo que fue. Le pasó por encima Canelo”, declaró Carlos el Zar Aguilar durante una entrevista con Antonio de Valdés.

La predicción sobre el enfrentamiento se cumplió, aunque con un panorama diferente al esperado por los expertos. El amplio recorrido de Chávez Jr. no fue suficiente argumento para superar el limpio historial de su opositor. Después de doce rounds disputados al interior de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Saúl Álvarez se impuso por la vía de la decisión unánime. A partir de aquel resultado, un sector de la afición pidió la revancha entre las promesas del boxeo mexicano, aunque no llegó.

De acuerdo con las declaraciones del Jr. después de aquella noche, el Canelo Team buscó a toda costa evitar una pelea de revancha por el supuesto temor a que Chávez Carrasco superara al tapatío. Con el paso de los años, la trayectoria de los dos protagonistas tomó tintes muy opuestos, por lo que la figura de Saúl Álvarez comenzó a gozar de mayor presencia en los medios de comunicación.

“Creyeron que Canelo Álvarez se iba a quedar con todo, pero pude igualar un poco lo que quería metiéndome de otras maneras al juego, aparte de boxear. El sistema poco a poco me fue empujando y me decían que no me querían ni para esto ni para lo otro. Eddy me quiere entrenar, es buena persona, pero prefiero subir sin la condición de estar junto a él (Canelo Álvarez)”, aseguró en la red social.

El 2022 presenta un panorama diferente para los dos peleadores. Mientras Canelo se enfila para defender su título indiscutible en las 168 libras o volver a conquistar una corona en semipesado, así como en crucero, Chávez Jr. se perfila para volver al ring el 26 de febrero sin un rival definido.

