NFL: cuando Tom Brady y Miguel Herrera posaron juntos en una foto en el Estadio Azteca

En 2014 Miguel Herrera presumió de una foto con Tom Brady (Foto: Twitter/@MiguelHerreraDT)

En medio de la emoción que genera el Super Bowl LVI, uno de los técnicos mexicanos de la Liga MX recordó la ocasión en la que cruzó con el ex quarterback de los Patriotas de New England en las instalaciones del Estadio Azteca.

Miguel Herrera, que en aquel tiempo era director técnico de la Selección Mexicana, posó en una fotografía con Tom Brady que generó diferentes reacciones. Los fanáticos de la NFL en México y los seguidores del balompié nacional se burlaron de aquella fotografía que circuló en redes sociales, pues el hecho que se capturó fue un momento único para el deporte.

Recientemente el Piojo Herrera volvió a recordar aquel día y previo al partido entre Bengals vs Rams, el actual técnico de Tigres dio los detalles de cómo ocurrió aquel encuentro, En entrevista con ESPN para el programa Entre Amigos y Famosos, Herrera señaló que Tom Brady fue quien le pidió una foto al estratega azteca.

Tom Brady fue el referente mariscal de New England Patriots hasta 2020 (Foto: REUTERS/Matt Sullivan)

El hecho ocurrió en 2014 cuando la NFL tendría un partido en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, además que de la Selección Mexicana se preparaba para un duelo como local. Los Pats y el Tri coincidieron en el Azteca el mismo día, cada uno realizaría su práctica de entrenamiento.

Piojo Herrera resaltó que aquel día llovió, por lo que tuvieron que salir de la cancha del estadio y entrenar en pistas alternas.

“Nos tocó entrenar en el estadio donde íbamos a jugar un partido de la Selección y empezó a llover. Nos sacaron del estadio porque no podíamos estar ahí, ellos (Pats) estaban empezando su pretemporada y nos tocó entrenar en canchas aledañas afuera; en una cancha estábamos entrenando y en otra estaban todos los Patriotas”, expuso.

La Selección Mexicana y los Patriotas entrenaron juntos en el Azteca (Foto: Twitter/@MiguelHerreraDT)

Herrera tomó una pausa del entrenamiento para ir al baño, pero al estar fuera del Azteca, tuvo que caminar hacia las instalaciones del baño, por lo que cruzó por donde estaba el equipo de la NFL y fue ahí donde coincidió con uno de los legendarios jugadores de americano.

Pero una de las peculiaridades de la historia es que el Piojo no pensaba en tomarse fotografías con alguno de los integrantes de los Pats, por lo que siguió su camino hasta que el propio Brady le pidió una fotografía juntos.

“Me voy al baño hacia el estadio, porque hay que entrar, y cuando voy saliendo veo que hay muchos letreros que dicen ‘No fotografías’ y venían los jugadores. Había una señora que decía: ‘No fotos’. Entonces cuando yo me acerco, justo viene Tom Brady, se me queda viendo y dice’ ¿foto?’ y yo ‘¡claro que sí, foto!”, recordó Miguel Herrera.

A pesar de que estaban solicitando no tomar ningún tipo de fotografías en la zona, Herrera abogó con el personal que estaba ahí y explicó que no fue él quién pidió la foto, sino que el quarterback de los Pats lo había solicitado, así que se fotografiaron juntos.

Miguel Herrera es el actual entrenador de Tigres (Foto: EFE/ Miguel Sierra)

“Se me quedó viendo la chava y le dije: ‘A ver dile a él, él me pidió la foto a mí'”.

Más tarde, Miguel Herrera confesó que sí cruzó por su mente la idea de pedirle una fotografía al mariscal de New England, pero cuando Brady se acercó a él y le ofreció una fotografía juntos, lo agarró como pretexto ante las restricciones del personal de seguridad.

“Rara vez pido las cosas, Tom Brady ya era un figurón, yo iba a acercarme para pedirle una foto y se me queda viendo y me dice ‘¿foto?’, o sea que me leyó el pensamiento. Ahí me agrandé con la señora que estaba molestando a todos con ‘no fotos, no fotos’”, narró el ex técnico americanista.

