“La manita de la Concacaf”: Faitelson tundió al Tricolor por polémico penal sobre Diego Lainez

El mediocampista del Real Betis ingresó en sustitución de Hirving Lozano y fue un hombre determinante para que México volviera a sumar tres unidades (Video: TUDN)

La Selección Mexicana cumplió con el objetivo de rescatar los tres puntos en el último partido de la fecha FIFA. Aunque Panamá demostró resistencia y a México le faltó contundencia, la polémica caída de Diego Lainez en el área rival fue determinante para la victoria. Aunque el juez no demoró en marcar la pena máxima, diversos analistas y comentaristas como David Faitelson tundieron al equipo de Gerardo Martino por una supuesta ayuda arbitral.

Por medio de sus redes sociales, el polémico periodista deportivo condenó la decisión que favoreció a México y resaltó el bajo nivel de juego demostrado por los jugadores en el campo. “Cuando no aparece México, aparece ‘la manita’ de la Concacaf. Vieja historia”, fue el mensaje que difundió por medio de su perfil verificado de Twitter @Faitelson_ESPN.

El comentario del comentarista de la cadena ESPN no fue el único personaje mexicano en dar a conocer su inconformidad. Javier Alarcón también se expresó a través de sus redes sociales cuando argumentó un “penal de obsequio del árbitro que evita que le entreguen el pase de abordar rumbo a Buenos Aires al Tata Martino”. Por otro lado, el analista arbitral Felipe Ramos Rizo fue contundente al asegurar que no existe ningún penal que sancionar.

El delantero de los Wolves le otorgó el gol de la victoria a la Selección Mexicana con una gran ejecución desde los 11 pasos (Video: TUDN)

“Lainez, con apoyo del árbitro, se inventa un penal salvador”, aseguró Alberto Lati. “Min 78 penal inexistente a favor de México”, aseguró el ex árbitro Francisco Chacón. “A penal regalado no se le colmillo ¿o cómo era”, dijo Ignacio Suárez. No obstante, hubo quiénes respaldaron la decisión, como Roberto Gómez Junco, quien dijo “penal provocado por la habilidad de Lainez… Impecablemente ejecutado por Jiménez”.

Información en desarrollo*