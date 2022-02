El tío de Rafael Nadal contó detalles de cómo forjó su mentalidad ganadora: la teoría del agua

Rafael y su trofeo de Grand Slam número 21 (Foto: REUTERS)

Rafael Nadal agregó un nuevo capítulo a su impresionante carrera al conquistar el Australian Open en una final para el infarto frente a Daniil Medvedev, luego de transitar varios meses de recuperación por una lesión (síndrome de Müller-Weiss en uno de sus pies). Como si fuera poco, aumentó su legado a 21 Grand Slams y se ubicó uno por encima de Roger Federer y Novak Djokovic. Su principal cualidad, reconocida por propios y extraños, siempre será la sólida mentalidad ganadora con la que juega el español y en el primer torneo importante de la temporada lo volvió a demostrar.

Uno de los bastiones en la extensa y exitosa carrera del tenista español ha sido su tío y ex entrenador, Toni Nadal, con el que conformaron una dupla de trabajo gloriosa. Juntos se alzaron con 17 de los Grand Slams que tiene el jugador nacido en Mallorca y que guarda en un espacio especial en su museo ubicado en Manacor. Como ya sucedió en otras ocasiones, cada vez que al ex coach de Rafa le preguntan por su sobrino, tiene algo para decir.

A pocos día del inicio del Abierto de Australia, la participación de Rafael todavía estaba en duda por haberse contagiado de coronavirus. “Tres días antes de salir para Australia estaba confinado en su casa porque había tenido el virus. Cuando le dijeron que podía salir, me llamó para ir a entrenar a las 9 de la noche. Al día siguiente vamos a entrenar y a la tarde me confirmó que iría a Australia, porque quería sentirse como un jugador otra vez. Venía de no jugar por un tiempo y dudaba si iba a poder hacerlo algún día”, reveló en charla con Encendidos en la Tarde de Radio Mitre.

Toni junto a Rafa en uno de los 13 Roland Garros que el español conquistó (Foto: Reuters)

Además de hacer referencia a la experiencia que Rafael vivió en Australia, Toni Nadal aprovechó la entrevista para recodar una anécdota que influyó en la forma que utilizó para mantener motivado a Rafa en los momentos más adversos. “Cuando se olvidaba el agua, le decía ‘tranquilo, no se bebe durante una hora y media, no pasa nada’, cuando tienes que afrontar situaciones complicadas, tienes que vivir situaciones complicadas”, rememoró el entrenador y lo comparó con la última final frente a Medvedev, en la que levantó un déficit de dos sets.

Por otro lado, el coach volvió a su pasado como formador de tenistas y recordó una de sus principales frases: “Muchos tienen unas condiciones naturales muy buenas para el deporte. Además, si te preparas para asumir que las cosas no irán bien, ya estás preparado. Vete de la pista sin pensar que la derrota fue tuya, sino que fue la responsabilidad del rival”.

Y concluyó con una última reflexión sobre el reciente campeón del primer Grand Slam de la temporada. “Tiene un temperamento especial, una resiliencia especial, que lo hace luchar hasta la última pelota. Yo le he enseñado a luchar a muchos, pero nadie tenía la resistencia de Rafael”, cerró Toni, emocionado por el hito que logró Nadal en el Rod Laver Arena.

