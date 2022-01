Comienza el ATP de Córdoba: habrá nueve argentinos y un campeón de Grand Slam en el cuadro principal

La cuarta edición del ATP 250 de Córdoba comenzará este lunes (@CordobaOpen)

Este lunes comenzará el ATP 250 de Córdoba con la participación de nueve tenistas argentinos y la presencia destacada del austriaco Dominic Thiem, ex número tres del ranking mundial y campeón del US Open 2020. Será la cuarta edición del certamen que se disputará en el predio del estadio Mario Alberto Kempes y que en este 2022 tendrá la sensible baja del último campeón, el local Juan Manuel Cerúndolo.

“Lamentablemente, me voy a tener que bajar del Córdoba Open. Entrenando tuve un desgarro en el psoas derecho. Me está costando mucho caminar y no voy a poder llegar al 100 por ciento”, explicó Juan Manuel Cerúndolo, 79° del ranking, en un video publicado en las últimas horas en sus redes sociales. En la edición 2021 se había coronado campeón de manera sorpresiva tras vencer al español Albert Ramos Viñolas (44°) por 6-0, 2-6 y 6-2, en la que fue su primera participación en una final de ATP.

De esta manera, el máximo atractivo del torneo será la presencia de Diego Schwartzman (14°), primer preclasificado, quien debutará directamente en la segunda ronda. El Peque saltará a la cancha recién el miércoles para medirse ante el ganador del cruce entre los argentinos Federico Coria (64°) y Juan Pablo Ficovich (230°), quien recibió una invitación de parte de la organización.

Dominic Thiem y Diego Schwartzman visitaron el estadio Mario Alberto Kempes en la previa del torneo (@CordobaOpen)

Thiem (37°) volverá al circuito luego de una serie de lesiones que le quitaron ritmo de competencia y será el segundo máximo favorito al título. En la segunda ronda se enfrentará a quien se imponga en el duelo que protagonizarán el platense Tomás Martín Etcheverry (128°), quien también recibió una Wild Card, y el chileno Nicolás Jarry.

Tanto Schwartzman como Thiem, que son muy amigos fuera de las canchas, visitaron el estadio Mario Alberto Kempes este domingo y se animaron a patear algunos penales en el escenario en el que la selección argentina de fútbol recibirá a su similar de Colombia el próximo martes desde las 20.30 por las Eliminatorias Sudamericanas.

Para hoy está previsto el debut del cordobés de Jesús María, Juan Ignacio Londero (139°), quien logró el Córdoba Open en 2019 y se medirá contra el alemán Yannick Hanfmann (126°). Se presentará también el bonaerense Sebastián Báez (77°), oriundo de la ciudad de San Martín, quien confrontará ante el español Fernando Verdasco (200°), ex top ten del ranking mundial de la ATP. También dirá presente en la jornada inaugural el azuleño Federico Delbonis (38°), campeón de la Copa Davis 2016 con Argentina, quien jugará frente al español Franco Taberner (105°). A su vez, el porteño Francisco Cerúndolo (111°), hermano mayor de Juan Manuel, debutará con el chileno Alejandro Tabilo (144°) y el santafesino Facundo Bagnis (74) lo hará ante el peruano Juan Pablo Varillas (129°).

El Córdoba Open se jugará sobre canchas de superficie de polvo de ladrillo y repartirá un total de 601.505 dólares en premios.

El cuadro principal del Córdoba Open:

(@CordobaOpen)