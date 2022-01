Rafael Nadal enfrenta a Daniil Medvedev en una histórica final del Abierto de Australia: hora y TV

Rafael Nadal y Daniil Medvedev se miden en la final del Abierto de Australia

En un encuentro que concentrará todas las miradas, Rafael Nadal (5° del ranking ATP) se medirá ante Daniil Medvedev (2°) en la final del Abierto de Australia. Será un encuentro al que ambos protagonistas llegan con grandes ilusiones: de coronarse campeón, el español conquistará su 21° Grand Slam y se convertirá en el mayor ganador de torneos de Grand Slam de la historia. El ruso, en cambio, necesita de una victoria para desembarcar por primera vez en su carrera en el número 1 del escalafón.

El encuentro se disputará este domingo a las 8.30 GMT (5.30 de Argentina) y contará con la transmisión de ESPN.

El estadio Rod Laver Arena será el escenario en el que estarán cara a cara estos dos jugadores que demostraron un gran nivel durante las últimas dos semanas y que llegan con grandes expectativas al partido decisivo de un certamen cuyo inicio estuvo marcado por el escándalo y posterior deportación del número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, por no estar vacunado contra el coronavirus.

Tan sólo una victoria separa a Rafa Nadal de conseguir su 21º título de Grand Slam. Hasta el momento, suma 20 trofeos y comparte el mérito de ser el más ganador de la historia junto al suizo Roger Federer (no gana un torneo grande desde su coronación en el Abierto de Australia de 2018) y al mencionado Djokovic, que alcanzó esa cifra con su consagración el año pasado en Wimbledon. Un triunfo ante Medvedev le aseguraría al nacido en Mallorca liderar esa clasificación en soledad.

Nadal Va por su 21° título de Grand Slam (REUTERS/Morgan Sette)

Nadal viene de dejar en el camino al italiano Matteo Berrettini por 6-3 6-2 3-6 6-3. A los 35 años, tras haber jugado tan solo seis meses el año pasado por una lesión en el pie y luego de atravesar el covid-19 en diciembre último, él mismo ha reconocido que haber llegado a la final y tener la oportunidad de pelear por el título es “totalmente inesperado”.

“No sé si va a ser mi última oportunidad o no. Hace escaso tiempo parecía que no habría otra oportunidad y ahora estamos aquí. Sinceramente, no sé lo que me juego. Es un semi milagro. Estoy increíblemente feliz y disfrutando este momento. Eso no me quita que esté con la ilusión y las ganas de hacer este último esfuerzo de darme una oportunidad”, sostuvo el español, que también busca convertirse en el segundo jugador en la era Open (el cuarto en la historia) en haber conquistado en al menos dos ocasiones cada uno de los cuatro torneos de Grand Slam, algo que alcanzó Djokovic el año pasado cuando ganó Roland Garros por segunda ocasión.

Diez años menos que Nadal tiene Medvedev, el exponente de la nueva generación que mejores resultados ha obtenido hasta el momento. “Mi objetivo no es privar a Rafa de un 21° título de Grand Slam, sino ganar mi partido”, aseguró el ruso, que en semifinales superó al griego Stefanos Tsitsipas por 7-6(5), 4-6, 6-4 y 6-1.

Medvedev tiene la chance de ser número uno del mundo (REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake)

Estas instancias de tensión no son nuevos para Medvedev, que en el US Open del año pasado venció en la final del US Open a Djokovic y le impidió llegar a su consagración número 21 en un Grand Slam. Ante Nadal, tiene la oportunidad de repetir esa actuación, de desplazar a Nole de la cima del escalafón y, además, de convertirse en el primer jugador de la era Open (desde 1968) en ganar de forma consecutiva sus dos primeros torneos grandes.

Este será el quinto choque del historial entre Nadal y Medvedev. Hasta el momento, la ventaja es para el español con tres victorias y una derrota, pero hay un dato alentador para el ruso, que se impuso en el último cruce entre ambos disputado en las semifinales del Masters de Londres 2020.

