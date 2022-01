Messi fue el único argentino en el 11 ideal masculino de los premios The Best: la polémica en el arco

La imagen con el 11 ideal de la FIFA

Uno de los momentos más esperados en la entrega de los Premio The Best FIFA fue el anuncio del once ideal masculino, que estuvo conformado por estrellas rutilantes que le dieron forma a un dream team de lujo con, por ejemplo, cuatro delanteros. Entre los elegidos estuvo Lionel Messi, quien no pudo conseguir el reconocimiento al Mejor Jugador, que quedó en manos del polaco Roberto Lewandowski.

Respecto de la selección argentina, a pesar de que pudo cortar una sequía de 28 años a nivel mayores, solo Messi estuvo en la nómina. Por caso, no tuvieron esa posibilidad jugadores como Rodrigo de Paul, Cristian Romero o Emiliano Martínez, pilares del equipo que conduce Lionel Scaloni.

Hubo quienes ratificaron su lugar por los méritos conseguidos con sus selecciones como el caso del arquero italiano Gianluigi Donnaruma, campeón de la Europa, al igual que Leonardo Bonucci y Jorginho, aunque todavía la clasificación al Mundial de Qatar 2022 está en duda ya que jugarán por el repechaje cuyo grupo es el mismo que ocupa Portugal con Ronaldo, por lo que uno de estos dos combinados no llegará a Qatar 2022.

Sin embargo, la valla generó polémica. Es que Edouard Mendy, portero del Chelsea, fue ungido como mejor arquero. Pero no apareció en el 11 ideal, que estuvo confeccionado solo por sus colegas. Los votos de los premios, en cambio, estuvieron compuestos de cuatro partes iguales. Una, de los fanáticos, que pudieron elegir a sus favoritos en la página oficial de The Best, otra de los sufragios emitidos por los capitanes de las selecciones que forman parte de la FIFA, otra por los entrenadores de esos combinados y la última, por un periodista de cada nación.

La defensa fue armada con tres hombres: el portugués Ruben Dias, el italiano Leonardo Bonucci y el austriaco David Alaba.

En el mediocampo figuran el italiano Jorginho, el francés N’Golo Kanté y el belga Kevin De Bruyne.

Mientras que en la delantera tuvo un póker de lujo con Leo Messi, el propio Lewandowski, el noruego Erling Haaland y el portugués Ronaldo.

Mientras se desarrollaba el premio al mejor jugador del mundo segun la FIFA, La Pulga sufrio por algunos desperfectos tecnicos

Los seleccionados salieron de estos nominados, votados por los propios futbolistas:

Arqueros: Alisson Becker (Brasil/Liverpool FC), Gianluigi Donnarumma (Italia/AC Milan/Paris Saint-Germain) y Edouard Mendy (Senegal/Chelsea FC).

Defensores: David Alaba (Austria/FC Bayern München/Real Madrid CF), Jordi Alba (España/FC Barcelona), Trent Alexander-Arnold (Inglaterra/Liverpool FC), Dani Alves (Brasil/Sao Paulo FC/FC Barcelona), Leonardo Bonucci (Italia/Juventus FC) y Ruben Dias (Portugal/Manchester City FC).

Mediocampistas: Sergio Busquets (España/FC Barcelona), Kevin De Bruyne (Bélgica/Manchester City FC), Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United FC), Frenkie de Jong (Países Bajos/FC Barcelona), Jorginho (Italia/Chelsea FC) y N’Golo Kante (Francia/Chelsea FC).

Delanteros: Karim Benzema (Francia/Real Madrid CF), Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus FC/Manchester United FC), Erling Haaland (Noruega/BV Borussia 09 Dortmund), Robert Lewandowski (Polonia/FC Bayern München), Romelu Lukaku (Bélgica/FC Internazionale Milano/Chelsea FC), Kylian Mbappe (Francia/Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Argentina/FC Barcelona/Paris Saint-Germain) y Neymar Junior (Brasil/Paris Saint-Germain).

La votación general le otorgó el galardón de mejor jugador Lewandowski por sobre Messi más allá del título que consiguió este año con la selección argentina y del acceso a la Copa del Mundo luego de una gran Eliminatoria.

