¿Mateo hizo de las suyas? Los problemas técnicos de Lionel Messi en la gala The Best que causaron furor en las redes sociales

Lionel Messi montó un verdadero show, aunque involuntario, en la gala de The Best. Si bien no ganó el premio que entrega la FIFA al mejor futbolista del año, La Pulga fue tendencia por un problema técnico durante la premiación que se hizo virtual por la pandemia de coronavirus.

El rosarino estuvo ternado junto con Robert Lewandowski y Mohamed Salah, pero fue el polaco el que se quedó con el galardón al jugador delaño por segunda vez consecutiva. Al margen de ello, el argentino formó parte del once ideal de la FIFA junto con Donnarumma, Dias, Bonucci, Alaba; Kanté, Jorginho, De Bruyne; Lewandowski, Haaland y Cristiano Ronaldo.

Sobre el final de la transmisión, tanto en el anuncio del equipo ideal como en al final con el ganador del The Best, Lionel Messi sufrió algunos inconvenientes técnicos. Por un momento, su conexión se vio interrumpida.

Mientras se desarrollaba el premio al mejor jugador del mundo segun la FIFA, La Pulga sufrio por algunos desperfectos tecnicos

Sin embargo, lo que más llamó la atención y distintas reacciones en las redes sociales fue sus continuos problemas para enfocar la cámara, situación que le provocó varias sonrisas. “¿Habrá sido Mateo?”, se preguntaron durante la transmisión de TYC Sports.

Por supuesto, este detalle no pasó desapercibido por los usuarios de Twitter, que además destacaron su sencillez porque lució un look informal.

“El que tiene 7 balones de oro hace lo que quiere”, escribió un usuario. “Tan simple, lo amo con todo mi ser”, se sumo Agustina. “Estaba en pijama haciendo sobre mesa, lo amo. Alguien más argentino que él, no hay. Fin”, bromeó Luca, quien también se rindió a los pies de La Pulga.

Las bromas continuaron y uno comparó la postura de Messi frente a la gala y al resto de los futbolistas. “Los pibes recibiendo el diploma virtualmente / El pibe que se llevó todas las materias”. Varios más destacaron el “pijama” de La Pulga, mientras que Bob destacó que el argentino “tiene 10 de esos premios, está dejando que se diviertan los niños”.

La gala The Best de la FIFA

El delantero polaco Robert Lewandowski superó al rosarino Lionel Messi y al egipcio Mohamed Salah, y se quedó con el premio The Best de la FIFA como mejor jugador del año 2021. Lewa obtuvo el galardón por segundo año consecutivo y junto con el portugués Cristiano Ronaldo es el máximo ganador. El goleador polaco tomó revancha del crack rosarino, quien se alzó con el Balón de Oro de France Football a fines del año pasado.

”Es un honor recibir este premio, que también es de mis compañeros y mis entrenadores. Es para ellos”, dijo el atacante de Bayern Münich de Alemania a través de la videoconferencia en la ceremonia virtual que se realizó en Zürich, Suiza, con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El atacante polaco convirtió 69 goles durante 2021, concretó 10 asistencias y ganó tres campeonatos.

Además, la española Alexia Putellas ganó el premio a mejor jugadora tal como lo había hecho con el Balón de Oro. La jugadora del Barcelona de España sacó más votos sobre su compañera Jennifer Hermoso y laaustraliana Sam Kerr, quien milita en Chelsea. ”Estoy muy feliz y tengo que estar muy agradecida a mis compañeras. En España hay talento pero faltaba tiempo y un proyecto. El Barça está haciendo un trabajo increíble”, indicó Putellas. En tanto, la argentina Estefanía Banini fue elegida en el once ideal femenino de la FIFA.

Chelsea, último ganador de la Liga de Campeones de Europa, fue el equipo que más premios The Best acaparó en la noche. Primero a través del alemán Thomas Tuchel, elegido el mejor entrenador sobre el español Josep Guardiola y el italiano Roberto Mancini, y segundo con Emma Hayes, quien se adjudicó el premio a mejor entrenadora. El senegalés Édouard Mendy fue elegido el mejor arquero del año. Su gran rendimiento en Chelsea, último campeón de la Liga de Campeones, se impuso sobre el italiano Gianluigi Donnarumma y el histórico Manuel Neuer.

Por su parte, la chilena Christiane Endler ganó el premio como mejor arquera y se transformó en la primera sudamericana en lograrlo. Su inicio se produjo en Unión La Calera de Chile y también jugó para Chelsea de Inglaterra y Valencia de España. Actualmente milita en Lyon de Francia. Además, el paro cardíaco que sufrió el volante danés Christian Eriksen durante la última Eurocopa motivó que el cuerpo médico y jugadores del seleccionado danés hayan obtenido el premio Fair Play. Además, las hinchadas de Dinamarca y Finlandia ganaron el Fan Awards por sus respectivas muestras de apoyo a Eriksen.

El argentino se quedó con el premio en la ceremonia de The Best

El premio Puskas quedó en manos del argentino Erik Lamela por su gol de rabona para Tottenham ante Arsenal en la derrota 2 a 1 por la Premier League. La FIFA otorgó dos menciones especiales. La primera para la canadiense Christine Sinclair, quien acumula 188 hasta el momento. Sinclair, de 38 años, ganó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y fue saludada por Steve Nash en un video. La segunda quedó en manos de Cristiano Ronaldo, acreedor del récord de goles de la historia de las selecciones, con 115.

”Tengo que agradecer esto a mis compañeros. Esto es un premio especial por parte de la FIFA, una institución a la que respeto mucho. Es un honor ser el máximo goleador del fútbol de selecciones. Disfruto y mi motivación sigue ahí. He trabajado muy duro desde que tengo ocho años. Espero jugar cuatro o cinco años más”, dijo el delantero de Manchester United.

