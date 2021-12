Los mexicanos en Europa que podrían cambiar de equipo este invierno y cuál sería su nuevo destino

Los tres atacantes podrían cambiar de equipo en los siguientes meses (Foto: Instagram/@h.herrera16/@jesustecatitoc/@diego_lainez)

El 2021 está por concluir y el 2022 está tocando a la puerta. Sin embargo, eso también significa que llega un nuevo año mundialista. Ya todo comienza a tomar forma para que se lleve a cabo Qatar 2022. Todo ello se ha convertido en motivo suficiente para que varios seleccionados nacionales comiencen a ver nuevos horizontes para poder acumular más tiempo de juego y así ser tomados en cuenta por sus técnicos nacionales.

En el caso de México, Diego Lainez, Jesús Manuel Corona y Héctor Herrera podrían cambiar de aires debido a la poca participación que han mantenido en sus respectivos clubes actuales: Real Betis, Porto y Atlético de Madrid.

Diego Lainez

El nacido en el estado de Tabasco únicamente ha podido disputar dos encuentros en La Liga, por lo que acumula un total de 21 minutos disputados. Sin embargo, en la Copa del Rey ha tenido participación en dos encuentros, mismos en los que ha podido concretar dos anotaciones. Además, en la Europa League también se ha visto inmiscuido en tres encuentros.

Al inicio de la temporada, el mexicano tuvo un arranque irregular en la temporada debido a una lesión en el tobillo que le aquejó desde el final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Situación que lo orilló a perderse la pretemporada con el conjunto ibérico y también el inicio de la campaña española.

El mexicano acumula dos tantos en dos juegos de la Copa del Rey (Foto: Fernando Ruso/EFE)

La misma lesión ha orillado al joven mexicano a no formar parte de las convocatorias de Gerardo Martino a la Selección Mexicana para las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022. Aunque se espera que el futbolista del conjunto verdiblanco pueda tener mayor cantidad de minutos de juego y así poder ser considerado por el estratega nacional.

Mallorca, Espanyol y Elche son las nuevas opciones que han surgido para hacerse de los servicios del canterano americanista. El cuadro bético estaría interesado en el préstamo con opción de compra del futbolista de 21 años.

Tecatito Corona

El mexicano ha perdido en gran medida el protagonismo que lo había caracterizado desde su llegada al conjunto del Porto. Distintas diferencias con su técnico, Sérgio Conceiçao. En un periodo de seis meses, el futbolista apenas ha recibido algunos minutos luego de que en el verano anterior había expresado su deseo de fichar con algún equipo en una liga más importante del viejo continente.

Por medio de información de Rudy Galletti y el medio Sport Italia, el agente de Tecatito lo habría ofrecido al AC Milan y al Sevilla, equipos que siguieron sus pasos durante el verano del 2021, así tratar de concretar su salida de los Dragones.

El extremo mexicano espera recuperar su nivel de juego (Foto: Instagram/@jesustecatitoc)

Sin embargo, la situación contractual de Corona podría ser algún impedimento, pues aún le quedan seis meses más de contrato y en el verano podría salir gratis a cualquier equipo.

En el verano de este mismo año, con información del diario O’Jogo de Portugal se dio a conocer que existe un acuerdo entre Porto y Sevilla, no obstante, al final no se pudo llevar a cabo la negociación. Dicha transferencia habría rondado los USD 12 millones. La cantidad no terminó de gustar a la directiva lusitana debido a que actualmente la carta del futbolista azteca está valorada en EUR 30 millones.

Héctor Herrera

El mediocampista del Atlético de Madrid podría tener sus horas contadas como colchonero luego de dos años de estadía ahí. Distintos medios españoles e italianos han reportado que podría ser un hecho la salida del mexicano.

Herrera se ha mantenido en Europa desde el 2013 cuando fichó del Pachuca al Porto, Cuando llegó con los Dragones, el mediocampista se adueñó de la titularidad y en un par de años se hizo de la capitanía del equipo. Sin embargo, desde la llegada al Atleti, Herrera no ha podido hacerse de la titularidad con los dirigidos por el Cholo Simeone.

Héctor Herrera podría redirigir su brújula (Foto: Juan Carlos Hidalgo/EFE)

El mismo Cholo admitió en conferencia de prensa que no tiene ninguna duda de que el centrocampista mexicano, Héctor Herrera, tendría que tener más minutos con el conjunto rojiblanco. Actualmente, es el segundo jugador de campo con menos minutos en la plantilla en esta temporada, sólo por detrás de Ivan Saponjic.

“No tengo ninguna duda que, de la manera que se entrena, que acompaña y que respeta a sus compañeros, sí debería tener más minutos Herrera. El entrenador, en estos momentos, elige a otros compañeros, pero como merecimiento no tengo ninguna duda de que se merecía más minutos”, aseguró el técnico argentino en rueda de prensa.

El nuevo destino de Héctor estaría en la Serie A con la Roma, donde José Mourinho habría pedido la contratación del futbolista mexicano.

