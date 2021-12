Juan Román Riquelme recordó su relación con Van Gaal en Barcelona y contó que tiene una casa en la ciudad

Juan Román Riquelme es uno de los grandes ídolos de Boca en toda su historia. Y al igual que ocurrió con Diego Armando Maradona, quien también supo vestir la camiseta N° 10 azul y oro, el histórico enganche también jugó en el Barcelona. Fue solo una temporada, la 2002-2003, pero que le sirvió para desembarcar en el fútbol europeo en uno de los mejores equipos de España.

En la actualidad, Riquelme es una de las caras fuertes en Boca. En su rol de vicepresidente primero y a cargo del Consejo de Fútbol que integran sus ex compañeros Jorge Bermúdez, Marcelo Delgado y también otro campeón del mundo con el Xeneize como Raúl Cascini, el ex futbolista viajó a Arabia Saudita junto al plantel como parte de la delegación que será parte del homenaje que se le realizará a Pelusa.

Este martes, Boca y el Barcelona serán los protagonistas de la Maradona Cup, un trofeo en honor al astro que murió hace poco más de un año. Frente a ese escenario, JR recordó sus días como futbolistas del conjunto blaugrana y cómo fue su relación con Louis van Gaal, el entrenador neerlandés que lo recibió en Cataluña.

“Los sentimientos hacia el Barça siempre serán los mejores. Tuve la suerte de llegar al fútbol europeo gracias a ese club y sólo por eso siempre le voy a estar muy agradecido. Estuve sólo un año pero disfruté mucho”, dijo Riquelme en diálogo con el diario Marca, de España.

Riquelme, el presidente del Barcelona Joan Gaspart y el por entonces DT, Louis Van Gaal (REUTERS/Gustau Nacarino)

Sobre el hoy DT de la selección de los Países Bajos, el dirigente xeneize sólo tuvo palabras positivas. “Me tocó como entrenador en Barcelona y traté de aprender en cada entrenamiento y cada partido con él y con el club. He disfrutado mucho de estar en esa institución y ojalá que Louis se encuentre muy bien allá donde esté”, agregó JR.

Hay que recordar que fue el propio entrenador el que contó una anécdota tiempo después de la partida de Riquelme del club en el que le dejó en claro lo que pensaba de él y que, en realidad, la intención de contratarlo fue de la directiva culé ya que su deseo era adquirir a otro argentino, el Kily González.

“Estos vídeos son todos de usted. Usted es el mejor jugador del mundo cuando tiene la pelota, pero cuando no la tiene, jugamos con uno menos en el campo”, fue la frase que utilizó Van Gaal.

Más allá de ese recuerdo, Riquelme confirmó que todavía sigue viajando a Barcelona a su hogar. “Cada año sigo viajando una vez al menos a la ciudad, que me encanta. La gente me trata de maravilla por la calle y sigo teniendo hasta mi casa allí. Eso demuestra el cariño que le tengo a todos en esa ciudad. No tengo más que palabras de agradecimiento hacia toda esa ciudad y su gente. Eso nunca lo olvido y es muy lindo para mí”.

Riquelme durante un clásico entre Barcelona y Real Madrid (Action Images / John Sibley)

Por último, el tres veces campeón de la Copa Libertadores cómo jugador xeneize aprovechó para referirse a la llegada de Xavi como nuevo entrenador del Barcelona, con quien compartió plantel en su año en el club.

“Xavi es uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol español. Barça, con él en el campo, marcó una época y ojalá que ahora como entrenador se le pueda disfrutar también. Está en su casa, en su club y la gente está disfrutando cada día de tenerlo nuevamente. Y ahora hay que darle tiempo pues acaba de aterrizar. Yo no tengo dudas de que lo va a hacer muy bien”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: