Cómo Checo Pérez provocó que en Holanda pidieran perdón por el “No era penal”

En holanda celebran el triunfo de Max Verstappen mientras agradecen al Checo Pérez y le piden perdón a México por el penal de Robben. (Foto: Instagram@schecoperez // Twitter@alanfer931)

Insólito. El fin de semana pasado se vivió uno de los finales de la Fórmula 1 más emocionantes de los últimos años. Max Verstappen, de Red Bull, rebasó a Lewis Hamilton, de Mercedes, en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi. Para que esto fuera posible, Sergio Pérez, compañero de Max, tuvo que llevar al límite su vehículo y frenar al piloto británico el mayor tiempo posible. Ante su hazaña, los medios holandeses (país de origen de Verstappen), se rindieron ante el mexicano, llenándolo de halagos y agradeciéndole su trabajo.

La última carrera del 2021 tuvo de todo. Los dos punteros llegaron empatados en puntos, por lo que el más mínimo error sería decisivo. Al principio Hamilton dominó la pista, pero el trabajo de Sergio Checo Pérez fue vital para que recortar la ventaja y permitirle a su compañero Max Verstappen pelear por el título de la F1. Al final todo resultó idóneo para Red Bull y el holandés se alzó como el mejor piloto del año. Su histórica victoria fue ampliamente celebrada en su país natal.

Dentro de la euforia, los noticieros deportivos del país neerlandes no se olvidaron de agradecer al mexicano por su rol fundamental en dicho triunfo. El mismo Max Verstappen lo dijo durante la carrera: “Checo is a legend (Checo es una leyenda)”. Ahora, un presentador televisivo comentó:

“En nombre del pueblo holandés, le digo muchas gracias (Sergio Pérez y México)... y nos disculpamos por la escena de Robben. No sabemos cómo, pero lo vamos a compensar esa falta... Les estamos muy agradecidos por esto”.

Max Verstappen se consagró con el campeonato mundial de la Fórmula 1 2021. (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

Si hubo un capítulo que nunca se olvidará entre México y Holanda es el partido entre ambos países en el Mundial de Brasil 2014. En aquel entonces, ambas selecciones estaban empatadas a un gol, todo indicaba tiempos extras, sin embargo, se marcó una “falta” sobre Arjen Robben en los últimos minutos del encuentro. A pesar de que se pidió a gritos no sancionar la jugada (porque no era falta a juicio de los mexicanos), el silvante no dio marcha atrás. Se cobró la pena máxima y los neerlandeses eliminaron a los aztecas.

Con ello empezó una tendencia, una marca, un recuerdo para el pueblo azteca. “#NoEraPenal”, un mensaje que circuló en redes sociales durante años, en alusión al trauma que dejó la jugada dentro de la hinchada mexicana. La historia llegó al continente europeo y los mismos holandeses se percataron de ello. Años después, algunos de ellos aceptaron que era real, que no existía ninguna falta y que no era penal.

Hoy, siete años más tarde, este momento vuelve a ser recordado a manera de disculpa. Ahora que el mexicano Checo Pérez fue fundamental para que el holandés Max Verstappen se alzara con uno de los mayores logros deportivos, su pueblo se rinde ante los aztecas y lamentan lo ocurrido en 2014. Inclusive aseguraron que buscarán la manera de compensarlo.

La celebración entre Checo Pérez y Max Verstappen tras el Gran Premio de Abu Dhabi. (Foto: Twitter @SChecoPerez)

Por si fuera poco, cuando el presentador terminó la disculpa, un mariachi entró en escena. El equipo de producción hizo su tarea y trajo uno de los emblemas mexicanos a nivel mundial. Aunado a ello, el interprete estaba cantando la canción de “El Rey”, mítico tema del fallecido Vicente Fernández, uno de los máximos exponentes de la música mexicana.

Mientras sonaba la canción, veíamos en pantalla imágenes de Sergio Checo Pérez, así como el asombro por parte de los miembros de la mesa.

Así agradecieron al Checo Pérez en Holanda. (Foto: caputra/BeauRTL)

Así concluyó el segmento, dejando un momento icónico que celebra al fútbol, al automovilismo, a Holanda y a México, demostrando que el deporte no conoce de fronteras.





