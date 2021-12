Pavel Pardo reveló a los futbolistas mexicanos que están listos para jugar en Europa

Carlos Acevedo y Sebastián Córdova encabezan la lista de Pavel Pardo. (Fotos: Instagram @pavelpardo8 / @carlos_al1 / @pavelpardo8)

En el 2006, Pavel Pardo llegó al Stuttgart en Alemania. Partió del América como uno de los mejores mediocampistas de la liga mexicana y logró consagrarse en Europa de la misma manera. Basta decir que en 2007, El Bebé logró ganar el título de la Bundesliga, haciendo historia. Con estás credenciales, el ahora retirado Pavel Pardo se atrevió a comentar el nombre de los jugadores que, a su juicio, están listos para emigrar al viejo continente.

En una rueda de prensa, el ex americanista comentó el tema debido a que hace unos días hubo un rumor muy fuerte que asociaba a Carlos Acevedo con el Bayern Leverkusen. Poco después, el club alemán aseguró que la información era falsa y que no existía ningún interés de su parte. Sin embargo, Pavel dijo que esto no era relevante, ya que el joven guardameta tiene una calidad que lo pueden colocar en algún equipo de Alemania.

Con 25 años de edad, Acevedo es de los porteros más prometedores del balompié nacional. A pesar de su juventud, se hizo con el puesto titular en su club, Santos. Sus destacadas actuaciones lo han llevado a formar parte de una convocatoria con la Selección Mexicana en el partido más reciente ante Chile, en calidad de amistoso.

Carlos Acevedo ha disputado una final de la Liga MX con Santos Laguna. (Foto: Instagram/@carlos_al1)

El segundo nombre que vino a su mente fue el de Sebastián Córdova, actual jugador del América. A pesar de que el mexicano no vivió su mejor temporada en Coapa, sus destellos de calidad en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, así como en torneos anteriores, lo han colocado como uno de los jugadores con mayor proyección en México. Con 24 años, Córdova está en un buen momento para llegar al fútbol alemán, según Pardo.

Después mencionó a Luis Romo, mediocampista en Cruz Azul y Selección Mexicana. Respecto a Romo, destacó el dinamismo que tiene, con una capacidad muy importante para empujar al equipo en ofensiva y apoyar en defensa: “con esas cualidades tiene todo para ser un jugador en la Bundesliga”, recalcó El Bebé. Cabe destacar que el jugador celeste ya fue campeón del fútbol mexicano y también fue pieza clave en para la medalla de bronce en Tokio 2020.

Para la posición de delantero nombró a Eduardo Aguirre. Este es el futbolista más joven de los que mencionó, pues El Mudo apenas cuenta con 23 primaveras. Su caso es similar al de Acevedo, ya que ambos comparten equipo en Santos y han logrado un lugar en el once titular a expensas de su juventud. Aguirre también participó en los Juegos Olímpicos, colaborando con dos tantos.

México consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. (Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji)

En la defensa, Pavel Pardo recordó a César Montes, un pilar de Monterrey y de la Selección Mexicana. El Cachorro, de 24 años, ya fue campeón del futbol mexicano y también se colgó la de bronce en Tokio 2020. Es un jugador que destaca por su juego aéreo y su capacidad de anticipación. “Para mí es un jugador que lo ha hecho muy bien, que lo tiene todo para la Bundesliga”, recalcó el ex americanista.

De igual manera, comunicó que la liga alemana sigue muy de cerca a la mexicana. “La Bundesliga ve con muy buenos ojos la Liga BBVA MX. Encuentra en el jugador mexicano esta calidad. Esa parte mental es la que nos hace falta para poder, a nivel selección y a nivel internacional, dar esos siguientes pasos. Los alemanes ven a México, no solo en la selección mayor, en las selecciones menores y desde ahí empiezan los scouts. El futbol mexicano es bien visto en la Bundesliga y saben de la calidad”, concluyó Pavel Pardo.

SEGUIR LEYENDO: