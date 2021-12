El pronóstico del Piojo Herrera que consideró si el Tri no mejora para Qatar 2022

Miguel Herrera afirmó que México podría irse eliminado pronto de la competencia internacional (Foto: Miguel Sierra/EFE)

El 2021 está por finalizar y para el siguiente año la mirada está fija en una competencia: la Copa del Mundo en Qatar. Miguel Herrera, director técnico de Tigres, no es la excepción, también él está expectante a lo que vendrá e incluso soltó que de mantener la racha negativa, la Selección Nacional Mexicana fracasaría en la próxima justa internacional.

Para el Piojo es claro que el combinado nacional debe cambiar y mejorar en diversos aspectos si quiere ser un equipo competitivo, ya que de mantenerse como ahora, ni siquiera podrían avanzar a los octavos de final, instancia a la que México comúnmente llega en los mundiales. Además rescató la calidad de esta camada de futbolistas que componen al Tri.

“Si México llega al Mundial con esta generación y regresa al buen trabajo que había hecho al inicio, yo creo que estamos para cosas importantes; si llegamos al Mundial jugando como se está jugando en este momento, seguro nos regresamos en la primera fase”, expresó Herrera en entrevista para Telemundo.

Herrera también habló de Gerardo Martino (Foto: ERIK S. LESSER/EFE)

El actual timonel de los Felinos ya sabe lo que es dirigir a un equipo mundialista. En 2014, ante la pésima ronda clasificatoria de la Selección Mexicana, el Piojo llegó como relevo de último minuto para dirigir al conjunto en la Copa del Mundo de Brasil. Mediante su carácter y personalidad, además de su sistema de juego, el estratega de 53 años encaminó a una buena selección que cayó en octavos a manos de Países Bajos.

Ante su experiencia en escenarios internacionales, Miguel Herrera también habló de la labor de Gerardo Tata Martino al frente del Tricolor y de cómo es lidiar con la paciencia en el contexto del balompié nacional. El argentino ha sido fuertemente criticado por la afición mexicana debido a los últimos resultados que cosechó, especialmente los fracasos contra las selecciones de Estados Unidos y Canadá.

“Los números de Gerardo Martino son buenos, en México tenemos mecha corta de paciencia y eso lo sabemos, en nuestra Liga cortan a los técnicos, dos o tres fechas y cortan al técnico. No hay mucho aguante, de repente tocas fibras que no les gustan y ya están pensando en volarte la cabeza, la verdad es que así es nuestro futbol y no lo vamos a cambiar tan fácil”, sentenció Herrera en la misma entrevista.

México se ubica en el tercer lugar del clasificatorio de CONCACAF (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

México necesita aire nuevo después de los duros golpes que recibió en las jornadas más recientes de las Eliminatorias de CONCACAF. Primero, caer por tercera ocasión consecutiva contra el acérrimo rival, como lo es Estados Unidos, sembró las dudas en el proyecto de Martino.

Después, la derrota contra la Selección de Canadá, un equipo que en el Estadio Azteca evidenció carencias en el sistema del Tri, avivó los cuestionamientos y dividió posturas sobre el banquillo y los jugadores del Tri.

Si bien esos tropiezos no comprometieron el boleto a la siguiente Copa del Mundo, si provocaron las dudas y señalamientos. Por distintos lugares se podía escuchar: ‘Si no podemos ganar en CONCACAF, ¿a qué vamos a Qatar?’. Por ello, para los siguientes compromisos la escuadra nacional deberá recuperar terreno a base de victorias.

El siguiente partido de eliminatoria mundialista que encarará México es el siguiente 27 de enero en contra de Jamaica, en condición de visitantes. Después, recibirán en el Estadio Azteca a Costa Rica el 30 de enero, y a Panamá el 2 de febrero, aún sin la dictaminación oficial de FIFA acerca de si ambos cotejos serán sin público o solamente uno.

SEGUIR LEYENDO: