Sorteo de los octavos de final de la Champions League: hora, TV, posibles cruces y todo lo que hay que saber

El Chelsea recibió 82,4 millones de euros por levantar el trofeo en 2021, monto que acumuló desde fase de grupos (Reuters)

La Champions League ingresa en su etapa más esperada. Los duelos mano a mano en los que se miden los mejores clubes de Europa quedarán definidos en el sorteo que se celebra este lunes en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza. El evento será televisado por ESPN.

Luego del final de la fase de grupos fueron 16 equipos los que obtuvieron el boleto a la siguiente fase. Aquellos que quedaron como líderes en sus zonas integrarán el primer copón y sus escoltas irán al segundo. Vale recordar que en octavos de final no se podrán cruzar clubes del mismo copón, del mismo grupo o del mismo país.

En el Bombo 1 están Manchester City, Liverpool, Real Madrid, Ajax, Bayern Múnich, Manchester United, Lille y Juventus. Y en el Bombo 2, PSG, Atlético Madrid, Sporting de Lisboa, Villarreal, Inter de Milán, Benfica, RB Salzburgo y Chelsea.

De esta manera, el Ajax podría enfrentar a cualquiera del Bombo 2 a excepción del Sporting Lisboa (compartieron el Grupo C), porque no hay otro neerlandés clasificado, lo mismo que le ocurre al Bayern Múnich, que solo sabe que no jugará ante el Benfica (integraron el Grupo E). En tanto que la Juventus evitará al Inter de Milan y al Chelsea, con el que compartió zona, mientras que el Real Madrid no podrá enfrentarse ante el Inter de Milan (por haber compartido grupo) ni contra Villarreal. Por su parte, el Lille esquivará en octavos al PSG y al RB Salzburgo. El resto de los integrantes tienen las opciones más reducidas.

La gran sorpresa sin dudas la dio el Chelsea, campeón defensor que quedó segundo en el grupo que lideró la Juventus. En el caso del cuadro londinense solamente puede quedar emparejado con Lille, Bayern Múnich, Ajax o Real Madrid. El otro poderoso que quedó escolta en su zona es el PSG de Lionel Messi que podría verse las caras nada menos que con el Manchester United de Cristiano Ronaldo.

Los duelos de ida de los octavos de final de la Champions League se disputarán los días 15, 16, 22 y 23 de febrero de 2022, mientras que las revanchas serán los días 9, 10, 15 y 16 de marzo. Una vez conocidos los ocho clasificados, se sortearán los cruces de cuartos.

Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Jorginho son algunas de las estrellas que buscan ganar la Champions League

Todos los posibles cruces

Manchester City vs.:

Atlético Madrid, Inter de Milan, Sporting Lisboa, Benfica, Villarreal o RB Salzburgo.

Liverpool vs.:

PSG, Sporting Lisboa, Inter de Milan, Benfica, Villarreal o RB Salzburgo.

Manchester United vs.:

PSG, Sporting Lisboa, Inter de Milan, Benfica, Atlético de Madrid o RB Salzburgo.

Real Madrid vs.:

PSG, Sporting Lisboa, Benfica, RB Salzburgo o Chelsea.

Ajax vs.:

PSG, Atlético Madrid, Villarreal, Inter de Milán, Benfica, RB Salzburgo o Chelsea.

Bayern Múnich vs.:

PSG, Atlético Madrid, Villarreal, Inter de Milán, Sporting Lisboa, RB Salzburgo o Chelsea.

Juventus vs.:

PSG, Atlético Madrid, Villarreal, Sporting Lisboa, Benfica o RB Salzburgo.

HORA:

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 12.00

Venezuela y Bolivia: 11.00

Colombia, Ecuador y Perú: 10.00

México: 9.00

TV: ESPN

