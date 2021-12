Así se expresó Cuauhtémoc Blanco sobre el posible traspaso de Sebastián Córdova a Chivas

Blanco es uno de los ídolos más importantes para el americanismo (Foto: Twitter/ @crch_oficial)

La tensión que representa un posible fichaje de un formado en América a su acérrimo rival ya llegó a los oídos de Cuauhtémoc Blanco, uno de los mayores ídolos de la institución azulcrema. El rumor que apunta a que Sebastián Córdova será nuevo futbolista de Chivas ha hecho que el actual gobernador de Morelos expresara su opinión.

Córdova recientemente se hizo con la camiseta número 10 del Club América, y eso es una presión con la que Blanco cargó durante varios años cuando fue la estrella de las Águilas. Por ello, ante el posible traspaso del mexicano, el Cuauh fue contundente y afirmó que él nunca hubiera jugado para Chivas.

“Yo nada más tuve una propuesta cuando la persona que me iba a llevar al América, antes de llevarme, me dijo que me iba a llevar a las Chivas. La verdad, yo nunca me hubiera ido a Chivas por respeto a la afición del América”, dijo Blanco a los medios de comunicación después de un evento.

Conforme avanzan los días la salida de Córdova del América se ve más cercana (Foto: Twitter/@Cordovar97)

Además, el histórico 10 del América señaló de manera convincente que a él no le gustaría que se diera ese movimiento, pero que respeta las formas de pensar de aquellos que toman las decisiones, en este caso, Córdova.

“A mí no me gustaría, pero bueno. Cada quien tiene su opinión, su forma de ser, de pensar. Si tu me preguntas ahorita si me iría a Chivas, diría que no, por respeto”.

A pesar de su inconformidad, el ex atacante de los Azulcremas reconoció que no es un fenómeno nuevo (la llegada de jugadores a sus respectivos rivales). Recordó otros nombres que atravesaron esa misma situación.

“Hay que recordar que algún día vino el ‘Tiburón’ Sánchez al América, también Ramón Ramírez estaba en las Chivas y se vino al América, Oswaldo Sánchez se vino al América”, aseveró.

Blanco es una voz autorizada respecto a lo que implica ser el número 10 del América (Foto: @PaseDeGooooool / Twitter.)

Diversos medios y personajes dentro de la escena deportiva en México, como lo es Carlos Guerrero, han afirmado que la negociación de trueque entre Sebastián Córdova y Uriel Antuna está “atascada”.

No obstante, también se ha asegurado que de no concretarse el pase al Club Guadalajara, la directiva de América buscaría acomodarlo en algún otro club, ya que con la llegada de Diego Valdés, esa posición tendría “sobrecupo”.

También, durante la transmisión de Azteca Deportes del juego amistoso entre la Selección Mexicana y Chile, Cristian Martinoli aseguró que el volante mexicano no vive su mejor momento deportivo, puesto que los temas fuera de la cancha han influido seriamente, uno de ellos el posible traspaso al Rebaño Sagrado.

El trueque entre ambos mexicanos parece estar "atascado" (Foto: Instagram @urielantuna90 / @cordovar97)

Las opiniones que se han generado a partir de este rumor se han dividido considerablemente. Algunos ven con buenos ojos la salida de Córdova del Nido y algunos otros creen que es un total error dejarlo ir y más si es al rival histórico.

“Es INCREÍBLE que un jugador nacido en el club pida salir, nunca supo donde estuvo, le quedó enorme la playera, seguro estoy de que algún día lamentara haber tomado esa decisión, Sebastián Córdova ahora será jugador de las Chivas”, se lee en la opinión de un usuario americanista en Twitter.

Otro sector de la afición, trató de empatizar con el mexicano luego de que se hablara de un posible conflicto con el estratega argentino, Santiago Solari.

“Tiene mucho que ver Solari, nunca lo puso en su posición habitual, lo banqueo, prefirió meter a Fidalgo, Madrigal, Mauro Lainez; y como futbolista si enoja que te saquen por ese tipo de jugadores. Todos le exigíamos a Córdova más que a Fidalgo, jugador extranjero básicas del real Madrid”, contestó un usuario.

