El representante de Gallardo habló de las tratativas con Uruguay y reconoció que rechazó una oferta del Barcelona

Marcelo Gallardo se quedó en River, pero tuvo varias ofertas para emigrar de la Argentina (Nicolás Stulberg)

Cuando Marcelo Gallardo llamó a una conferencia de prensa el último miércoles, los corazones de los fanáticos de River Plate se paralizaron. Después de la incertidumbre que se generó con su continuidad, el Muñeco anunció que seguirá siendo el entrenador de los Millonarios al menos por una temporada más.

“La verdad que no tuve mucho tiempo pero elijo seguir estando porque es una elección más allá de lo que viví, de lo que sentí y siento en este momento. Creo que vale la pena, merezco seguir estando por lo menos un año más”, dijo durante la charla que mantuvo con la prensa en el River Camp.

A la espera de lo que serán los festejos por el tercer aniversario de la histórica final en Madrid, en los que Gallardo se hará presente en el estadio Monumental, el que habló sobre las ofertas que recibió el DT en los últimos tiempos fue su representante Juan Berros. Una de las gestiones recientes más activas fue la que encabezó la Asociación Uruguaya de Fútbol para transformarlo en el reemplazante del Maestro Tabárez, que fue despedido de su puesto tras 15 años en el seleccionado charrúa.

“Tuvimos no menos de tres contactos con la AUF. El primer contacto fue con Luis Bruno por la relación que Marcelo tiene con él (de la época de Nacional). El primer contacto se hizo por una videollamada con Ignacio Alonso y Eduardo Ache y Bruno como presentador de las partes. En ese primer contacto, el presidente nos planteó que el Comité Ejecutivo de la AUF había resuelto por unanimidad que Marcelo debía ser el técnico de la selección uruguaya. Yo le expliqué cuál era la situación, respetando el planteo porque era una selección de categoría en el mundo entero. Mi respuesta fue que Gallardo tenía vínculo con River y no iba a tomar una decisión en ese momento”, explicó Juan Berros en el programa 100% Deporte, que se emite por Sport 890 en Uruguay.

“Le dije a los dirigentes que no se iba a resolver nada hasta definir lo prioritario que era si Marcelo continuaba en River. Nunca me pidieron desde la AUF tener una reunión con Gallardo, yo les dejé en claro todo cómo era desde el principio. La primera charla que tuve fue larga y ahí dejé todo claro cómo eran las cosas”, aclaró Berros sobre los contactos que mantuvo con la directiva uruguaya desde el 21 de noviembre, día de la primera reunión telefónica.

Gallardo seguirá en River al menos por un año más (REUTERS/Agustin Marcarian)

Además de hacer referencia a la intención de la Celeste de contratar a Gallardo, el representante también dio detalles sobre un llamado que recibió desde las oficinas del Barcelona preguntando por el Muñeco.

“Las cuatro propuestas que tuve por Marcelo de equipos sudamericanos y europeos se las comenté todas, las que trascendieron y las que no, a todos los interesados les dije lo mismo: lo prioritario era saber si continuaba en River. Hace dos años, estando en River, Marcelo desechó una propuesta formal del Barcelona. El quedarse o irse de River no dependía de una propuesta de terceros, era una decisión personal. No pasa por una propuesta de otro equipo que me va a modificar quedarme o no en River”, especificó Berros, quien dejó en claro que para Gallardo, su amor por el club donde hizo la primera parte de su carrera como futbolista es clave. Desde inicios del 2020 a esta parte, tras la salida de Ernesto Valverde, el banco de suplentes del Blaugrana fue ocupado por Quique Setién, Ronald Koeman y un interinato de Sergi Barjuán hasta el arribo de Xavi.

“Ninguna oferta fue analizada porque no era el momento”, sentenció sobre los últimos llamados que recibió con propuestas para el Muñeco.

“No pasa por quién se interesa en él, pasa por su sentimiento por River”, insistió. En ese sentido, especificó que la propuesta económica no fue la razón por la cual desecharon la oferta de Uruguay. “La parte económica para cualquiera es importante, pero es un tema del que nunca se habló con la AUF porque no era un tema que modifique la situación. A Marcelo lo motivan más los desafíos, pero no se analizó a partir de lo prioritario que era quedarse en River o no”, dijo Berros.

“Él tiene 45 años y pasó más de la mitad de su vida en ese club. Era muy difícil la decisión. Frente a la obtención del título, lo que dijo, lo sintió”, sumó el representante del entrenador riverplatense.

River vive días especiales. Tras el logro del torneo de la Liga Profesional, el primer título local de Gallardo desde que asumió a mediados de 2014, ahora será tiempo de celebrar una gran conquista para el club antes de empezar a pensar en la versión 2022 de un equipo que buscará nuevos desafíos.

