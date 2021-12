Por qué Jürgen Klinsmann, entrenador de EEUU, respaldó al Tata Martino pese a las derrotas con el Tri

El ex seleccionador de USA opinó sobre el presente del Tricolor (Foto: Bundesliga)

El complicado presente de la Selección Mexicana ha dado mucho de qué hablar en los medios y entre algunas personalidades allegadas al contexto tricolor. Los dirigidos por Gerardo Martino cuentan actualmente con dos derrotas consecutivas en las eliminatorias y pasaron de estar en la cima del octagonal a colocarse en el tercer puesto.

Respecto a ello, el ex entrenador de la Selección de Estados Unidos, Jürgen Klinsmann, declaró que desde su perspectiva los malos resultados pueden considerarse “normales”. Sin embargo, expresó que el combinado azteca no deberá tener muchos problemas para obtener su boleto para el siguiente Mundial de Qatar 2022.

“Son algunos momentos normales en la campaña de cara a la copa. Algunos resultados negativos, pero es normal de cara al mundial. México calificará a la Copa Mundial”, expresó Klinsmann para algunos medios de comunicación mexicanos.

Tata Martino vive uno de sus momentos más complicados desde su llegada al Tri (Foto: José Méndez/EFE)

El proceso de Gerardo Tata Martino ha sido fuertemente criticado en los últimos meses a pesar de que en su llegada al Tri contó con grandes resultados y actuaciones solidas dentro del terreno de juego. Ahora, con una selección sin mucha idea de juego y ya sin el respaldo de buenos resultados, su lugar en el banquillo azteca ha comenzando a ponerse en duda.

A pesar de esto, Klinsmann aseguró que el estratega argentino seguirá al frente del combinado azteca y que su basta experiencia y liderazgo pondrán sacar adelante estos complicados momentos para llevar al Tri a la máxima justa mundialista. “El proceso está bien, me gusta el Tata, me gusta su personalidad y lo veremos en Catar”, agregó el ex jugador de la Selección de Alemania.

Por otro lado, acerca de la rivalidad existente entre los México y USA, y la actual gran generación de jóvenes estadounidenses que se encuentran brillando en el futbol europeo, Jürgen destacó que los jugadores pasan por uno de sus mejores momentos llenos de confianza y “extremadamente felices”.

“Los vi extremadamente felices a los jóvenes. Se están haciendo más y más competitivos. La situación con Estados Unidos es que crecen y han crecido en los últimos años. Desde hace 20-25 años la liga ha crecido. El futbol en el país ha crecido, es emocionante el nivel que ha crecido a nivel profesional”, finalizó el timonel europeo.

Klinsmann dirigió a la Selección de Estados Unidos del 2011 al 2016 (Foto: Bundesliga)

Klinsmann figuró en la Selección Alemana tanto en su etapa de jugador como en la de entrenador. Llegó al banquillo Teutón en el año 2004 y consolidó una base de jugadores físicos y con técnica individual. Tras dos años al mando y luego de haber finalizado su actuación en el Mundial de Alemania 2006 se anunció su desvinculación con los Bávaros debido a que decisión no renovar su contrato.

En 2006 Estados Unidos se acercó al estratega para ofrecerle el cargo de seleccionador, pero un desacuerdo entre los intereses de cada lado hicieron imposible que se concretara su llegada para ese momento. En julio de 2011, con un segundo intento de negociación, finalmente se oficializó que Klinsmann tomaría el mando del combinado de USA, lugar que ocupó hasta el 2016.

En su etapa con los norteamericanos protagonizó uno de los famosos triunfos de “2-0″ de Estados Unidos sobre México en Columbus durante las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF rumbo a Brasil 2014. Esto lo colocó como uno de los muchos nombres dentro de la rivalidad histórica contra la Selección Mexicana.

SEGUIR LEYENDO: