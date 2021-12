El CEO de Qatar 2022 reveló cuántos trabajadores murieron durante las obras del Mundial

Nasser Al Khater, CEO del Mundial de Qatar 2022 (EFE)

Esta semana Nasser Al-Khater, CEO de Qatar 2022, brindó varias entrevistas a medios internacionales en el marco del inicio de la Copa Árabe, certamen que se está celebrando en estadios que se usarán durante el Mundial del próximo año que iniciará en noviembre. Además de advertir sobre las expresiones homosexuales en la vía pública, se refirió a los datos sobre los obreros muertos durante las construcciones vinculadas al megatorneo.

Según la última actualización del informe “Detrás de la pasión”, publicado en mayo de este año por la Fundación para la Democracia Internacional, ya hay más de 6.500 trabajadores muertos, una media de 12 vidas por semana desde 2010. Qatar tiene alrededor de dos millones de trabajadores migrantes que constituyen el 95 % de la fuerza laboral. Casi el 40% trabaja en el sector de la construcción, que ha vivido un repunte al albor de las infraestructuras proyectadas para albergar la competición deportiva más importante del mundo.

Nasser Al-Khate negó rotundamente esa cifra en diálogo con el portal español AS: “En Qatar han fallecido tres trabajadores del Mundial. Tres. Son datos públicos que nunca hemos escondido. Los datos que ofrecen varios medios se utilizan para crear negatividad y responden a intereses personales. Son absolutamente falsos. Nosotros no reconocemos estos datos y no están contextualizados. Es un periodismo irresponsable. Parece que todo el que muere en Qatar lo hace por el Mundial”.

Sus palabras han recorrido el planeta, sobre todo porque varios organismos como Human Right Watch han acusado a Qatar de obligar a sus obreros a trabajar entre 16 y 18 horas diarias, 7 días a la semana, soportando temperaturas que alcanzan los 50 grados.

Qatar insiste en que solo tres obreros murieron en construcciones relacionadas al Mundial 2022 (Reuters)

Estas acusaciones que comenzaron hace años generaron que algunas federaciones de fútbol, como la danesa, intimaran a la FIFA para que controle qué estaba sucediendo en la nación árabe. A su vez, varias intentaron iniciar un boicot contra el Mundial, aunque éste no tuvo suficiente apoyo: “Nosotros estamos centrados en organizar un buen torneo. Obviamente, las federaciones y los jugadores son libres de pensar lo que quieren sobre Qatar”, respondió Al-Khater sobre ese tema.

Por otra parte, el CEO del Mundial 2022 estimó que esperan una ola histórica de turistas de todo el mundo: “Esperamos entre 1,2 y 1,5 millones de aficionados. Habrá distintas posibilidades de alojamiento para todos ellos. Queremos que este Mundial sea el de toda la región de Oriente Medio, no sólo de Qatar. Así lo siente la mayoría de la gente de la región”. En este sentido, adelantó que será un certamen único porque debido a la pequeña superficie del país y a la gran red de conexión de transporte, los fans que quieran podrán ver más de un partido por día: “Técnicamente será posible ir a más de un encuentro al día. Durante la Copa Árabe yo mismo he podido hacerlo. También el presidente de la FIFA, Gianni Infantino”.

Hace unos días en una entrevista con la CNN, le preguntaron a Al Khater sobre la mirada que existe en ese país sobre la diversidad sexual y su respuesta generó controversia a nivel mundial: “Nadie se siente amenazado aquí, nadie se siente inseguro. La noción de que la gente no se siente segura aquí es falsa. He dicho esto antes y les digo esto de nuevo, todos son bienvenidos aquí. Todos son bienvenidos aquí y todos se sentirán seguros aquí. Qatar es un país tolerante. Es un país acogedor. Es un país hospitalario”.

En esa charla pidió a los turistas de la comunidad LGBT que no realicen muestras de “afecto” en público: “En diferentes países, hay más indulgencia con las demostraciones públicas de afecto. Qatar y la región son mucho más modestos, y Qatar y la región son mucho más conservadores. Y esto es lo que les pedimos a los fanáticos que respeten. Y estamos seguros de que los fanáticos respetarán eso. Respetamos las diferentes culturas y esperamos que otras culturas respeten la nuestra”.

El Mundial comenzará el 21 de noviembre y ya son 13 las selecciones clasificadas: Qatar, Brasil, Argentina, Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Inglaterra, Serbia, Suiza y Países Bajos.

