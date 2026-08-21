Ronald Johnson destaca que México es el principal mercado agrícola de Estados Unidos

El diplomático señaló que el comercio bilateral agrícola y relacionado rebasa los 74 mil millones de dólares. Crédito: X/@USAmbMex

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El embajador Ronald Johnson afirmó este 20 de agosto que México se mantiene como el principal mercado de los productos agrícolas de Estados Unidos, al destacar que en 2025 las exportaciones estadounidenses de soya al país superaron los 3 mil millones de dólares, según un mensaje publicado en X.

En el mismo tuit, el diplomático señaló que el comercio bilateral agrícola y relacionado rebasó los 74 mil millones de dólares y que el saldo incluyó una reducción del déficit comercial agrícola de Estados Unidos, sin detallar cifras adicionales.

Johnson también informó que se reunió con el U.S. Soybean Export Council para platicar sobre “nuevas oportunidades” para agricultores y productores estadounidenses, así como para “socios mexicanos”.

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Añadió que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, su gobierno trabaja para ampliar exportaciones, fortalecer cadenas de suministro agrícolas integradas y elevar la prosperidad en ambos lados de la frontera.

Decisión de Estados Unidos sobre la fresa mexicana eleva la incertidumbre comercial

El Consejo Nacional Agropecuario sostuvo que la pesquisa antidumping a la fruta de invierno amenaza inversiones y puestos de trabajo, y genera dudas sobre el intercambio agroalimentario regional (Europa Press)

La decisión preliminar del Departamento de Comercio de Estados Unidos sobre la investigación antidumping a la importación de fresa fresca de invierno de México pone en riesgo inversiones y empleos, e introduce incertidumbre en el comercio agroalimentario de la región, advirtió el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) en una postura difundida el pasado 19 de agosto.

El organismo sostuvo que el alcance del caso rebasa a la fresa porque podría sentar un precedente para otros productos perecederos y estacionales. Ese escenario, afirmó, también abre la puerta a disrupciones en el abasto de alimentos, con efectos en precios, inflación y poder adquisitivo de los consumidores.

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Según el CNA, el uso de criterios de estacionalidad y regionalidad por parte de las autoridades estadounidenses afectó la integración y la competitividad construidas durante más de tres décadas entre México y Estados Unidos.

El Consejo Nacional Agropecuario señaló que la medida podría generar disrupciones en el abasto de alimentos, con efectos en precios, inflación y poder adquisitivo. EFE/Imelda Medina

El consejo señaló que esos criterios contradicen disposiciones del T-MEC, el Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio y la propia legislación estadounidense.

La advertencia del CNA es que la resolución preliminar no solo afecta a la fresa fresca de invierno mexicana. También podría convertirse en referencia para futuras investigaciones sobre otros bienes agroalimentarios estacionales.

El consejo agregó que en esta disputa “no solo están en juego inversiones cuantiosas en ambos lados de la frontera, sino también millones de empleos vinculados a las cadenas de suministro agroalimentarias de México y Estados Unidos”.

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Ronald Johnson afirma que desarmar a los cárteles es una prioridad de Donald Trump

El diplomático de Estados Unidos sostuvo que la estrategia ya se refleja en capturas y aseguramientos ligados al trasiego de armamento. (Foto: X/@USAmbMex)

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó el pasado 18 de agosto que desarmar a los cárteles mexicanos es una prioridad del presidente Donald Trump, y sostuvo que esa estrategia ya se refleja en decomisos y detenciones vinculados al tráfico de armas que, según dijo, forman parte de la cooperación con el gobierno de Claudia Sheinbaum.

La ofensiva reportada por el diplomático incluyó la detención de 10 mil delincuentes ligados a redes de tráfico de armas de cárteles y pandillas, además del aseguramiento de 31 mil explosivos de alto riesgo en territorio estadounidense. También contabilizó cerca de 2.9 millones de cartuchos interceptados antes de llegar a manos criminales.

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Johnson difundió en su cuenta de X una infografía oficial de la embajada titulada “Combate al tráfico ilegal de armas: Resultados Estratégicos en los EEUU desde el inicio de la Administración Trump”. En ese material, el embajador resumió cuatro cifras con las que buscó mostrar el alcance de la ofensiva contra el abastecimiento de armamento a organizaciones criminales mexicanas.

El segundo dato central del balance fue el decomiso de más de 50 mil armas ilegales en Estados Unidos. La publicación señaló que ese armamento habría llegado a manos de cárteles en México si no hubiera sido interceptado.

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“Trabajando juntos, nuestros dos países están más seguros”, escribió Johnson al presentar las cifras. El diplomático vinculó esos resultados con el trabajo conjunto entre México y Estados Unidos.