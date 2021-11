Qué hará Checo Pérez cuando se retire de la F1

Checo Pérez es el vigente referente de F1 en México (Foto: EFE/Carlos Ramírez)

Actualmente Sergio Checo Pérez es el referente mexicano vigente de la Fórmula 1. Con los resultados que ha conseguido en Red Bull Racing a lo largo de esta temporada, la afición de Checo ha mostrado su cariño al piloto tapatío.

Sin embargo, no todo es eterno y de cara al futuro cuando llegue el momento de retirarse, Pérez ya tiene algunas ideas de lo que le gustaría hacer después de cerrar su etapa como piloto de Fórmula 1. En entrevista con CQ, Sergio Pérez habló del retiro.

Aunque no dio una fecha exacta de cuándo pasará, está consciente de que a sus 31 años de edad no le queda mucho tiempo como piloto de los circuitos de máxima velocidad, pues comentó que lo primero que hará tras dejar el volante será dedicarle tiempo a su familia y después buscar opciones de trabajo.

Sergio Checo Pérez se dedicaría al sector empresarial al acabar su carrera como piloto (Foto: Instagram/@schecoperez)

En primera instancia rechazó la idea de seguir colaborando en alguna escudería cuando se retire, lo que tiene en claro es que pretenderá invertir en el sector empresarial y dejar los reflectores de la fama que ha tenido, según contó para el portal CQ.

“No, lo tengo muy claro; me gustaría empezar en el mundo empresarial, fuera de las pistas y los reflectores”

Cabe recordar que el éxito de la carrera de Checo Pérez en el automovilismo se debió al apoyo de empresarios mexicanos, en especial gracias a Carlos Slim, quien invirtió en la profesionalización de Sergio desde la Escudería Telmex en 2002.

Carlos Slim Domit es el hombre que llevó la carrera profesional de Checo Pérez (Foto: Instagram/@schecoperez)

Incluso no dudó en dedicarle algunas palabras: “Yo, en lo personal, admiro muchísimo a Carlos Slim Domit, quien es un ejemplo que me ha guiado en la vida y quiero seguir por otro camino”, contó para el mismo medio.

Por ello, el originario de Guadalajara, Jalisco, optaría por el sector empresarial y apoyar a jóvenes pilotos, que como él en su momento, necesitan el apoyo económico de grandes figuras que inviertan en sus carreras deportivas.

Otro de los beneficios que tendría para la vida de Sergio es que permanecería fuera del foco público. Argumentó que prefiere tener una vida tranquila y privada sin tener que exponerse ante las cámaras y reflectores de los medios.

Checo argumentó que prefiere tener una vida tranquila en familia cuando se retire de la F1 (Foto: Instagram/@schecoperez)

“Soy una persona a la que le gusta mucho su privacidad y estar fuera de las cámaras. Me encantaría apoyar a nuevas generaciones, pero muy de fuera, buscando la normalidad. Siempre he estado orgulloso de los pilotos mexicanos que me abrieron camino y dejaron huella, y buscaré apoyar a los que siguen”, expuso.

Sergio pasará a la historia del automovilismo mexicano al convertirse en el primer piloto azteca en subir a un podio en el Gran Premio de México. El pasado domingo 7 de noviembre se llevó a cabo el GP México 2021 en donde Sergio lució de una gran actuación que lo llevó a terminar en el tercer puesto de la carrera.

Sergio pasará a la historia del automovilismo mexicano al convertirse en el primer piloto azteca en subir a un podio en el Gran Premio de México (Foto: REUTERS/Andres Stapff)

El júbilo y la emoción del público hizo vibrar el Foro Sol. En la ceremonia de premiación, el empresario Carlos Slim fue el encargado en darle el trofeo del tercer lugar de la competencia, imagen que reforzó los lazos entre ambas figuras.

Actualmente Sergio se encuentra en cuarto lugar general de la temporada 2021 de Fórmula 1. Suma un total de 190 puntos, lo que lo deja por detrás de Valtteri Botas, quien tiene 203 puntos. Mientas que en el campeonato de Constructores, la escudería del Toro Rojo marcha en la segunda posición con 541.5 puntos, no muy lejos de Mercedes-Benz que tiene 546.5 puntos.

