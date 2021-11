El dato que evidencia el estrepitoso declive de Cruz Azul durante el Apertura 2021

Cruz Azul ha perdido la fuerza después de alcanzar el título (Foto: Henry Romero/REUTERS)

El torneo mexicano continúa con su veloz paso. Ahora está a punto de disputarse la Fiesta Grande del certamen; sin embargo, en esta ocasión no contará con la participación de Cruz Azul por haber sido eliminado por los Rayados de Monterrey durante el repechaje, en cancha del Estadio Azteca el pasado domingo.

Cruz Azul se ha convertido en el segundo peor campeón durante los últimos 10 torneos cortos. El equipo dirigido por Juan Máximo Reynoso registró una caída de 18 puntos durante la fase regular del Apertura 2021, respecto al torneo anterior, Guardianes 2021, en el cuál salió campeón. Rayados durante el Clausura 2020, certamen que se vio cortado por la emergencia sanitaria por Covid-19, tuvo una producción por debajo de la conseguida por los azulinos de un torneo a otro siendo campeón por una disminución de 22 puntos, de acuerdo con información de ESPN.

La destacada caída del equipo de La Máquina le impidió llegar a la Liguilla para poder defender su título, los 23 puntos a lo largo de 17 jornadas apenas y le alcanzaron para obtener la octava posición, en el cuál también se midió en fuerza contra Monterrey, que lo eliminó en la reclasificación y se mantiene como el monarca que menos puntos consiguió en el torneo posterior a su título de campeón.

Cruz Azul y Chivas son los únicos dos equipos que en los últimos cinco años no pudieron llegar a los cuartos de final en la búsqueda por el bicampeonato. Sin embargo, la tendencia indica que ocho de los 10 equipos que buscaron repetir título registraron menos unidades respecto al certamen de cuando se hicieron de la corona.

Juan Reynoso y su reciente título de la Liga MX con el Cruz Azul en el verano de 2021 (Foto: EFE)

Únicamente Pachuca y Santos, durante el periodo analizado por ESPN, alcanzaron a superar por un punto la cantidad de unidades totales que sumaron en su torneo anterior.

Cruz Azul registró el 80% de la productividad durante el Guardianes 2021, cuando llegó a la cuenta de 41 unidades y se hizo del liderato general. Al siguiente torneo, su rendimiento se vio mermado en un 45% y dejó escapar la oportunidad de remendar el título cuando Monterrey lo eliminó 4-1 el pasado domingo.

Durante el torneo anterior, Juan Reynoso dirigió al equipo durante una racha de 12 victorias consecutivas, siete de ellas por un marcador de 1-0, lo que lo catapultó al primer lugar de la competencia, después de anotar 26 goles y recibir únicamente 11.

En el presente torneo, el equipo de la Noria registró 15% menos goles y permitió 63% más anotaciones de los rivales que lo llevaron a obtener únicamente cinco victorias, ocho empates y cuatro descalabros.

El equipo quedó eliminado en el repechaje, a manos de Monterrey (Foto: Carlos Ramírez/EFE)

Parte de la eliminación del equipo de Cruz Azul dio para que Álvaro Morales, panelista de la cadena deportiva de ESPN, hablara al respecto durante la emisión vespertina de Fútbol Picante.

Morales lanzó un contundente mensaje en contra del equipo de la Noria y agregó que, si no modifican la forma en la que se maneja actualmente el equipo, podrían volver a tener una racha negativa sin ganar un título de la Liga MX. Aunado a que él no es el responsable de dicha “maldición” como algunos sectores de la afición cruzazulina habían comentado muchas ocasiones en redes sociales.

“Decían que el salado era yo. No, Cruz Azul, ¿te digo una cosa? Yo me fui y tardaste seis torneos en ser campeón, no te hagas inventos tontos. El salado y el malo siempre has sido tú. Así que corrige el rumbo porque si no pasarán 17 o 23 años otra vez sin que seas campeón de Liga”, finalizó El Brujo.

SEGUIR LEYENDO: