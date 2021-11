Cómo un saludo inició la histórica rivalidad entre Marco Barrera y Terrible Morales

Marco Antonio Barrera y Erik Morales tuvieron una rivalidad de época en el boxeo mexicano. Se dice que dos peleadores aztecas en el ring son garantía de espectáculo, pero estos artistas del ring llevaron el nivel a límites pocas veces vistos. Sus tres peleas están catalogadas por la crítica especializada como auténticas joyas.

El camino fue paralelo para ambos. Brillaron al mismo tiempo y tuvieron que dirimir arriba del ring quién era el mejor representante mexicano de principios de siglo. El Terrible ganó la primera pelea, que se disputó en 2000, pero la segunda y la tercera fueron para Barrera. Muy conocido es aquel intercambio de golpes que protagonizaron en la conferencia de prensa previa a la segunda entrega de la trilogía.

La vida da mil vueltas. Fueron rivales a muerte, pero hoy en día son buenos amigos y hasta se han dado el tiempo para recordar anécdotas juntos, en un podcast llamado Un Round Más. Fue en ese espacio en el que recordaron cómo nació su rivalidad, que se remonta a la época en que entrenaban juntos en el Gimnasio Pancho Rosales. “Eras medio mamón”, le reprochó Barrera a Érik, al decirle que apenas y saludaba cuando entraba al gimnasio.

Morales comentó que, tras salir de su Tijuana natal, llegó a Villa Nicolás Romero, en el Estado de México. Desde ahí viajaba al Pancho Rosales, ubicado en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Érik iba a lo que iba.

“Llegaba a entrenar, entrenaba y me iba. Hacía dos horas de trayecto. Yo llegaba y me enfocaba. No iba a saludar a nadie, a chingar su madre, a lo que llegaba”, argumentó el Terrible.